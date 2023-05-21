بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن

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رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مدينة هيروشيما اليابانية في 21 أيار/مايو 2023

هيروشيما (اليابان) (أ ف ب) – دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

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التقى القادة الثلاثة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التي دعت اليها اليابان كوريا الجنوبية مع بدء تقارب بعدما كانت العلاقات تتسم بالفتور.

وقال المسؤول الاميركي إن موعد هذا الاجتماع الثلاثي المقبل سيتم تحديده "قريبا" وأنه لا تتوافر أي تفاصيل أخرى حاليا.

وقبل الإعلان الأميركي، قام كيشيدا ويون الأحد بزيارة تاريخية للنصب التذكاري للضحايا الكوريين للقصف النووي في هيروشيما (غرب اليابان).

وتسمم خلافات تاريخية مرتبطة باحتلال الجيش الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945 العلاقات بين طوكيو وسيول. وتتعلق هذه الخلافات خصوصا بقضية "نساء المتعة" الكوريات وهو تعبير ملطف لاستعباد جنسي مارسه الجنود اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية والعمل القسري الذي فرض على عمال كوريين لحساب شركات يابانية.

لكن قادة البلدين الحليفين المقربين لواشنطن، تحركوا لتعزيز العلاقات بينهما منذ إعلان سيول مطلع آذار/مارس عن خطة لدفع تعويضات لكوريين جنوبيين خضعوا للعمل القسري، وفي مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.

وفي هذا الإطار التقى كيشيدا ويون صباح الأحد عند النصب التذكاري لذكرى الضحايا الكوريين لقنبلة هيروشيما الذرية.

وقال يون بعد اجتماع ثنائي عقب زيارة النصب التذكاري "سنتذكر هذا العمل الشجاع لرئيس الوزراء كيشيدا الذي يمهد الطريق لمستقبل سلمي مع تعبيره عن حزنه على الضحايا الكوريين للقصف النووي".

© 2023 AFP