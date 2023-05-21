بطولة اسبانيا: اتلتيكو يتقدم الى المركز الثاني مؤقتًا

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لاعبا اتلتيكو مدريد الارجنتيني انخل كوريا والفرنسي انتوان غريزمان يحتفلان بعدما سجّل الاول هدفا امام اوساسونا

برشلونة (أ ف ب) – انتزع اتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة ليتقدم الى المركز الثاني مؤقتًا، وذلك ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الاسباني لكرة القدم الاحد.

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وبات في رصيد اتلتيكو 72 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن ريال مدريد الذي يلعب مع فالنسيا في وقت لاحق مع فرصة العودة الى مركز الوصافة.

في المقابل، يحتل اوساسونا المركز التاسع برضيد 47 نقطة.

ومنح يانيك كاراسكو التقدم لـ "روخيبلانكوس" ضد وصيف بطل كأس إسبانيا، بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي انتوان غريزمان (44).

واجبر المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني على استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا بعد تعرّضه لضربة قوية في الظهر من مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.

وضاعف ساؤول نيغيز من تقدم فريقه بعد تقدمه نحو المنطقة واطلق تسديدة قوية (62).

وحسم الارجنتيني أنخل كوريا مهرجان الاهداف بثالث من تسديدة منخفضة اثر تمريرة بينية من رودريغو دي بول (82).

وحسم اتلتيكو عودته للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه على اوساسونا، وذلك بعد خروجه المذلّ من دور المجموعات.

كما شكلت الخسارة ضربة موجعة لطموحات اوساسونا بالتأهل الى احدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وكان اسبانيول، التاسع عشر، حقّق فوزًا ثمينًا على رايو فايكانو 2-1 ليقلّص الفارق مع بلد الوليد وخيتافي اللذين يتقدمان عليه بنقطة واحدة في منطقة الخطر.

© 2023 AFP