دورة روما: مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية بفوزه على رونه

© تيزيانا فابي / ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف يرفع كأس دورة روما لماسترز الالف في كرة المضرب بعد فوزه على الدنماركي هولغر رونه في المباراة النهائية 7-5 و7-5. 21 ايار/مايو 2023

روما (أ ف ب) – انتزع الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا باكورة القابه على الملاعب الترابية اثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه السابع 7-5 و7-5 الاحد في نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب.

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ويعتبر تتويج مدفيديف مفاجئأ لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية كما خرج عند الحاجز الاول في ثلاث مشاركات له في العاصمة الايطالية. وكان الروسي تغلب ايضا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف النهائي بالنيتجة ذاتها.

واللقب هو العشرون لمدفيديف خلال مسيرته بينها 18 على الملاعب الصلبة وواحد على الملاعب العشبية. وسيمسح له هذا التتويج بالارتقاء الى المركز الثاني في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي يصدر الاثنين على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وسبق لمدفيديف ان بلغ مباراة نهائية واحدة على ملاعب ترابية وكانت في برشلونة عام 2019.

وعلّق مدفيديف على فوزه بالقول بعد المباراة "على العموم، كنت اكره الملاعب الترابية، لكن الان بلا شك فهي تعجنبي".

واضاف "احاول دائما ان اثق بقدراتي ولطالما اسعى الى الفوز بالبطولات الكبرى حول العالم. لكن في الوقت ذاته، لم افكر اطلاقا بانه يمكنني الفوز بلقب ماسترز الالف على ملاعب ترابية لانني كنت اكرهها ولم اكن مرتاحا ولا شيء كان يعمل جيدا".

وتابع "عندما وصلت الى هنا شعرت باني في حالة جيدة خلال التدريبات وقلت لمدربي +لا ادري ما الذي يحصل لكني شعوري مدهش، لنر كيف ستسير الامور+"؟

وختم "ثم عليك ان تواجه اشرس اللاعبين في العالم وانا سعيد جدا باني نجحت في هذا الاختبار واثبت لنفسي وللآخرين قدرتي على القيام بذلك".

اما رونه فقال "كنت عصبيا في مطلع المباراة. لعب منافسي بشكل جيد وكان صلبا من الجزء الخلفي للمباراة. انا سعيد من اجله لكونه فاز باول القابه على الملاعب الترابية، انه لاعب رائع على جميع الارضيات".

واضاف "لا يزال موسم الملاعب الترابية جيدا بالنسبة الي لاني بلغت النهائي في 3 من اربع دورات (ميونيخ، مونتي كارلو وروما) استعدادا لرولان غاروس".

وختم عن ابرز المرشحين للبطولة الفرنسية التي يغيب عنها الاسباني رافايل نادال حامل الرقم القياسي فيها (14 لقبا) وقال "اعتقد بأن نوفاك هو المرشح لانه اللاعب الاكثر تتويجا بالبطولات الكبرى، ثم هناك الكاراس ومدفيديف، الصراع مفتوح جدا في غياب نادال هذه السنة".

© 2023 AFP