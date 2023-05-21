زيلينسكي يؤكد خسارة باخموت على ما يبدو ويقول "لم يتبق شيء"

هيروشيما (اليابان) (أ ف ب) – أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما يبدو الأحد خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا "لم يتبق شيء" منها.

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ردا على سؤال من الصحافيين لمعرفة ما اذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم او اذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، لم يعط زيلينسكي موقفا واضحا لكنه قال "يجب أن تفهموا انه لم يتبق شيء هناك"، مؤكدا "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".

وكان الجيش الروسي أعلن السبت أنه سيطر بالكامل على مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا،. وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّه "على أثر الأعمال الهجوميّة لوحدات فاغنر، بدعم من مدفعيّة وحدة +الجنوب+ وطيرانها، اكتمل تحرير مدينة أرتيموفسك"، مُستخدمةً الاسم السوفياتي لباخموت. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، قد أعلن السيطرة على مدينة باخموت.

ستشكل خسارة باخموت حدثا رمزيا كبيرا للاوكرانيين الذين صمدوا هناك لأشهر متجاهلين النصائح الأميركية خلف الكواليس بتركيز ثقلهم في أماكن أخرى نظرا لان المدينة لا تشكل اهمية استراتيجية للحرب بشكل شامل.

وعبر زيلينسكي الذي جلس الى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، عن صعوبة الوضع حين تحدث عن باخموت برد عاطفي طويل.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، لم يعط موقفا واضحا وقال "أعتقد لا".

لكنه بدا لاحقا وكأنه يشير الى ان باخموت تشكل انتصارا مكلفا كثيرا للروس وانه لم يتبق شيء من المدينة لكي يخسره الأوكرانيون. وقال للصحافيين "لم يتبق شيء في هذا المكان .. مجرد أنقاض والعديد من القتلى الروس".

وأضاف متحدثا عن الروس "لكنهم جاءوا إلينا" مشيرا الى ان الجنود الأوكرانيين قاموا "بعمل قوي" و"نثمن عملهم العظيم".

خلال اللقاء أعلن بايدن عن حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا التي من المتوقع أن تشن هجوما مضادا واسع النطاق قريبا لدفع الروس إلى التراجع من أجزاء من الأراضي التي يحتلونها.

وقال بايدن إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة" بعد أيام على منحه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات أف-16 أميركية الصنع الى اوكرانيا.

وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة تواصل مساعدة أوكرانيا على الرد والنهوض وإعادة الاعمار. نحن أيضا ندعم السلام".

© 2023 AFP