التصنيف العالمي: ألكاراس يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع للمركز لثالث

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باريس (أ ف ب) – استعاد الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتراجع للمركز الثالث بعد خسارته في ربع نهائي دورة روما.

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وكان الإسباني البالغ 20 عاماً والذي بات أصغر لاعب في التاريخ يتبوأ قمة الترتيب العام الماضي، قد ضمن عودته إلى المركز الأوّل مكتفياً بخوضه مباراته الأولى في دورة روما لماسترز الألف، وذلك بعد شهرين من تخليه عنه لصالح ديوكوفيتش.

ولم يكن النجاح حليف ألكاراس في العاصمة الإيطالية حيث خرج من الدور الثالث أمام المجري المغمور فابيان ماروجان خارج الـ 100 الأوائل. إلاّ أن ذلك كان كافياً للفائز ببطولة الولايات المتحدة 2022 لتجاوز "نولي" في الترتيب العالمي.

ولم تكن حال ديوكوفيتش أفضل في روما حيث خرج من ربع النهائي أمام الدنماركي هولغر رونه وصيف الفائز الروسي دانييل مدفيديف.

ونتيجة لمشواره، تراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث خلف مدفيديف المتوج بأول ألقابه في مسيرته على الملاعب الترابية في روما، كأفضل تحضير له قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية والثاني له في دورات ماسترز الألف هذا الموسم بعد ميامي.

وبدوره، تقدم رونه للمركز السادس في أفضل ترتيب له في مسيرته.

واستمر تراجع الاسطورة الإسباني رافايل نادال، المتوج بـ 22 لقباً كبيرا برقم قياسي يتقاسمه مع ديوكوفيتش، ليحتل المركز الخامس عشر بعدما كان أعلن عدم مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام، وغيابه عن باقي منافسات هذا الموسم.

ويتحضر المتحدر من مايوركا لعامه الأخير على ملاعب الكرة الصفراء بعدما أعلن أن العام المقبل من المحتمل أن يكون الأخير له، علماً انه سيخرج من ضمن الـ 100 الأوائل في التصنيف الشهر المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

ولدى السيدات، تقدّمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا للمركز الرابع باحرازها لقب دورة روما للألف على حساب الأوكرانية أنهلينا كالينينا التي اضطرت للانسحاب في المجموعة الثانية جراء تعرضها للاصابة.

وباتت ريباكينا (23 عاماً) أول لاعبة تحرز لقب اثنتين من دورات الألف، بعد تتويجها على أرض صلبة في انديان ويلز الأميركية.

وباتت ثالث لاعبة تبلغ نهائي أستراليا المفتوحة، إنديان ويلز، ميامي وروما في نفس الموسم، بعد اليوغوسلافية-الأميريكة مونيكا سيليش في 1991 والروسية ماريا شارابوفا في 2012.

في المقابل، لم يطرأ اي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى حيث حافظت البولندية إيغا شفيونتيك، المنسحبة من ربع نهائي دورة روما أمام ريباكينا بالذات لاصابة بفخذها الأيمن، على الصدارة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا، وبقيت التونسية أنس جابر في المركز السابع.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6815 نقطة (+1)

2. دانييل مدفيديف (روسيا) 6330 (+1)

3. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5955 (-2)

4. كاسبر رود (النروج) 4915

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4775

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4375 (+1)

7. أندري روبليف (روسيا) 4270 (-1)

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3435

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3390

10. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3065

- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 7541

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5205

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090 (+2)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 5025 (-1)

6. كوري غوف (الولايات المتحدة) 4305 (-1)

7. أنس جابر (تونس) 3541

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3391

9. داريا كاساتكينا (روسيا) 3275

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162

© 2023 AFP