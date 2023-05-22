الدراج البريطاني كافنديش يعلن اعتزاله في نهاية الموسم الحالي

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الدراج البريطاني مارك كافنديش فائزا بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا. الاول من تموز/يوليو 2021

باريس (أ ف ب) – أعلن البريطاني مارك كافنديش أحد أفضل الدراجين في سباقات السرعة في جميع الازمنة، بأنه سيعتزل في نهاية الموسم الحالي.

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وجاء اعلان كافنديش الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين الاحد، في مؤتمر صحافي الاثنين خلال يوم راحة في سباق طواف ايطاليا وقال "انه سباق جيرو الاخير لي وعام 2023 سيكون الاخير لي".

واضاف "لطالما كانت رياضة الدراجات حياتي على مدى 25 عاما. لقد عشت حلما حقيقيا. منحتني الدراجة الفرصة لكي أرى العالم والتعرّف على اشخاص مدهشين معظمهم افتخر باعتبارهم اصدقاء".

وتابع "اعشق هذه الرياضة أكثر مما تتصورون ولا أرى نفسي بعيدا عنها وهذا أمر أكيد".

ويخوض كافنديش غمار طواف إيطاليا في صفوف فريق استانا ويحتل حاليا المركز الثالث فيه.

وحقق كافنديش 161 انتصارا خلال مسيرته بينها، 34 مرحلة في طواف فرنسا، 16 في الجيرو، و3 في طواف فويلتا.

© 2023 AFP