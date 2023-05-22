الشعباني يعود لتدريب الترجي خلفاً لمعلول

© فتحي بلعيد / ا ف ب

مدرب الترجي التونسي معين الشعباني (يسار) يتابع مباراة فريقه ضد مازيمبي الكونغولي الديموقراطي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في تونس في 27 نيسان/أبريل 2019.

تونس (أ ف ب) – أعلنت ادارة فريق الترجي الرياضي التونسي الاثنين تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للفريق اثر استقالة نبيل معلول بسبب سوء النتائج.

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وقال النادي في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك "تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي انها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا لاكابر فريق كرة القدم و مجدي تراوي مساعدا له".

وكان الشعباني قاد الترجي الى الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا مرتين، الاولى عام 2018 على حساب الاهلي المصري، والثانية في العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودع الفريق النسخة الحالية بالخسارة امام الاهلي في نصف النهائي، ذهابا صفر-3 في تونس، وايابا بالقاهرة صفر-1.

وتولى الشعباني (41 عاماً) تدريب سيراميكا المصري في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة ببطولة الدوري، فحقق الفوز مرتين وخسر ثلاث مباريات وتعادل في سبع ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وقال معين الشعباني في تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية فور وصوله الى العاصمة "تدريب الترجي شرف لأي مدرب في العالم، ليس هناك مدربًا يمكنه أن يرفض عرضًا من الترجي التونسي" .

وأضاف "أوجه الشكر إلى إدارة سيراميكا كليوباترا على تفهمها لرغبتي في العودة إلى الترجي".

وسبق أن قاد الشعباني، المصري البورسعيدي في تجربته المصرية الأولى خلال الفترة من 12 ايلول/سبتمبر 2021 إلى 29 ايار/مايو 2022.

وقدم المدرب السابق نبيل معلول استقالته في 13 أيار/مايو الحالي اثر هزيمة ثقيلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بثلاثية.

ويمر فريق "باب سويقة" بفترة صعبة، حيث يحتل الترتيب الخامس في الدوري المحلي.

© 2023 AFP