تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية تُظهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع مع نظيره السوري في القصر الرئاسي السوري في دمشق في الثالث من أيار/مايو 2023

طهران (أ ف ب) – عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين القائد في الحرس الثوري الإيراني علي أکبر أحمدیان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ليحلّ مكان القائد البارز والمساهم في التقارب الإيراني السعودي علي شمخاني.

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وأورد موقع الرئاسة الإيرانية أن "رئیس الجمهوریة آیة الله الدکتور السید إبراهیم رئیسي بعث أمرًا رئاسیًا منوها بجهود الادمیرال علي شمخاني وعیّن علي أکبر أحمدیان أمینًا لمجلس الأمن القومي الإيراني".

وأشار الموقع إلى أن علي أكبر أحمديان، الذي درس في جامعة الدفاع الوطني، كان يرأس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وكان أيضًا عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس استشاري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وشغل أحمديان في السابق أيضًا منصب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وفق الموقع الرئاسي.

بتعيين أحمديان في منصبه الجديد، تنتهي وظيفة علي شمخاني (67 عامًا) كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي لعب دورًا أساسيًا في التقارب الإيراني التاريخي مع السعودية في آذار/مارس.

كان لشمخاني، وهو عربي الأصل خدم في السابق قائدًا للحرس الثوري، فضل في نزع فتيل التوترات الإيرانية المستمرة منذ سنوات مع بعض دول الخليج.

وعُيّن في منصب أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في أيلول/سبتمبر 2013 خلفًا للمحافظ المتشدّد سعيد جليلي.

© 2023 AFP