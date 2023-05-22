دوري "أن بي ايه": هيت يسقط سلتيكس للمرة الثالثة توالياً ويقترب من النهائي

جيمي باتلر (الرقم 22) وبام أديبايو (13) من ميامي هيت يحتفلان بالفوز على بوسطن سلتيكس في نهائي المنطقة الشرقية في 21 أيار/مايو 2023 في ميامي

ميامي (أ ف ب) – بات ميامي هيت على بُعد فوز من بلوغه نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على بوسطن سلتيكس 128-102، الأحد في نهائي المنطقة الشرقية.

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وفرض هيت هيمنته المطلقة على هذه السلسلة وهو أمر فاجأ البعض حيث لم تكن نتائجه في الدور المنتظم مبهرة اذ حلّ في المركز الثامن، كما احتاج قبل 6 أسابيع لخوض مباراتين في الملحق ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

وكان ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ضحية هيت في الدور الأول، وثم نيويورك نيكس في الثاني، ويبدو أن مصير سلتيكس لن يشذ عن سابقيه في ثالث مواجهة بينهما في نهائي المنطقة خلال أربعة أعوام.

وخرج هيت منتصراً من سلسلته أمام سلتيكس عام 2020 حين أقيمت منافسات "بلاي أوف" في فقاعة في أورلاندو بسبب تداعيات فيروس كورونا، قبل أن يسقط في النهائي أمام لوس أنجليس ليكرز. في حين ثأر بوسطن العام الماضي من هيت قبل أن يخسر بدوره في النهائي أمام غولدن ستايت ووريورز.

ويحتاج سلتيكس لاجتراح معجزة والفوز بمبارياته الأربع المقبلة من أجل قلب تخلفه صفر-3، على غرار ما يحصل مع ليكرز المتأخر بدوره أمام دنفر ناغتس بالنتيجة ذاتها في نهائي المنطقة الغربية، وهو انجاز لم يسبق أن تحقق في تاريخ الدوري.

على ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، ترجم صاحب الأرض سيطرته المطلقة ولعبه الجماعي بانهاء الشوط الأول 61-46، ليعود ويتقدم في بعض فترات الشوط الثاني بفارق 33 نقطة مع نسبة نجاح عن الرميات بلغت 57 في المئة (19 من 35 من المسافات البعيدة).

وتألق في صفوف الفائز النيجيري-الأميركي غابي فينسينت مع 29 نقطة ودنكان روبنسون مع 22، وساهم كاليب مارتن وجيمي باتلر الذي اعتاد أن يلعب دور المنقذ بـ 18 و16 نقطة توالياً.

كما عكس بام أديبايو (13 نقطة) الروح القتالية لهيت بتسجيله عدة سلات ساحقة (دانك).

وبدا الفوز سهلاً لهيت بعدما خاض منافسه سلتيكس، المتوج 17 مرة بلقب يتقاسمه مع ليكرز، المباراة وظهره إلى الحائط، حيث اكتفى جايسون تايتوم بـ 14 نقطة وكل من جايلن براون وغرانت وليامس بـ 12.

© 2023 AFP