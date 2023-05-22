سعوديون تابعوا باعتزاز "اللحظة التاريخية" لانطلاق مواطنيهما الى الفضاء

© فايز نور الدين / ا ف ب

سعوديون يتابعون انطلاق مهمة سبايس إكس التي تقل سعوديين الى الفضاء عبر شاشة عملاقة في الرياض في 21 أيار/مايو 2023

الرياض (أ ف ب) – في خيمة في شمال الرياض، تجمّع عدد كبير من السعوديين بعد منتصف الليلة الماضية لمتابعة اللحظة "التاريخية" لانظلاق أول سعوديين، بينهما امرأة، الى محطة الفضاء الدولية.

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بين الحاضرين، السعوديّة جواهر السبهان مع أبنائها الخمسة الذين كانوا يلوّحون بأعلام بلادهم مع بدء العدّ التنازلي لانطلاق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبايس إكس" الذي يقلّ رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، أول امرأة سعوديّة تنطلق إلى الفضاء.

وقالت السبهان (34 عاما) التي ارتدت النقاب الأسود التقليدي لوكالة فرانس برس "أحبّ الفضاء والاستكشاف بشكل عام، وأحبّ أن يعرف أبنائي الفضاء وتفاصيل رحلاته ومميّزات استكشافه".

في الخيمة الكبيرة المستحدثة خصيصا للمناسبة والمكيّفة، صدحت أغا.

وتابعت السبهان "أحببت أن يشاهد أبنائي هذه اللحظة التاريخية لتنمو فيهم المشاعر الوطنية"، بينما التحف ابناها معاذ (11 عاما) وأفنان (9 سنوات) علم بلادهما.

وأضافت بحماس "اشعر بفخر واعتزاز. لدي مشاعر لا يمكن وصفها".

وتسمّر الحضور أمام شاشة كبيرة عرضت بثا حيا لمراسم انطلاق المهّمة الخاصة التي تُنظّمها شركة "أكسيوم سبايس" الأميركيّة، وكان بين الحضور العديد من الأطفال.

مع نهاية العدّ التنازلي للانطلاق، قال معلّق الحفل "تنطلق المملكة العربية السعودية نحو الفضاء"، فعلت صيحات وتصفيق، بينما كان كثيرون يسجلون صعود الصاروخ نحو الفضاء بهواتفهم المحمولة.

بين هؤلاء، المسوّق مساعد محمد (32) الذي وصف الأمر بـ"حلم كبير تحقق".

وقال الشاب الذي ارتدى الثوب الأبيض التقليدي بتأثر "هذه لحظة تعكس مستقبل أمة تريد تحقيق المستحيل".

والرحلة الفضائية جزء من استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورة البلاد.

وأنشأت المملكة هيئة الفضاء السعودية في العام 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرسال روّاد فضاء إلى الفضاء.

-"مجرد بداية"-

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، إذ شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، في مهمة أميركية في 1985.

ليل الأحد، كان الأمير سلطان، أول عربي ومسلم يشارك في رحلة فضائية، أبرز الحاضرين في التجمع الذي نظمته هيئة الفضاء السعودية.

وقال الأمير سلطان لفرانس برس "نحن نشهد لحظة تاريخية".

وتابع "أتأمل تجربتي في الفضاء قبل سنوات طويلة وسعيد أنّ السعودية عادت مرة أخرى الى الفضاء"، وتابع "بإذن الله، هذه مجرد بداية".

وتصدّرت صور برناوي والقرني، وهما يرتديان ملابس روّاد الفضاء، اللوحات الإعلانية في الرياض.

ويضم طاقم المهمة الفضائية أيضا بيغي ويتسن، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الإثنين حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.

ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالى عشرين اختبارا أثناء إقامتهم واحد منها يتعلٌّ بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

ويعكس انطلاق برناوي إلى الفضاء حجم الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع السعودي حيث لم يكن مسموحا للمرأة مجرد قيادة السيارات حتى قبل أقل من خمس سنوات.

وقالت برناوي التي درست العلوم في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري "من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية".

وتابعت "إنها فرصة عظيمة أن أمثل بلادي، أن أمثل أحلامها".

بعد دقائق قليلة من انطلاق المهمة، كان سعوديون يوسّعون بالفعل دائرة أحلامهم.

وقال الشاب السعودي عبد الله العتيبي وهو يتابع بتركيز شديد تفاصيل الانطلاق "الخطوة القادمة هي الصعود إلى القمر باذن الله".

© 2023 AFP