كييف تؤكد استمرار القتال في باخموت وموسكو تتهم "مخرّبين" أوكرانيين بالتوغل في أراضيها

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أكدت أوكرانيا الإثنين مواصلة القتال من أجل باخموت مؤكدة سيطرتها على جزء من المدينة، فيما أعلنت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية أنها ستنقل السيطرة على المدينة المدمرة للجيش الروسي بحلول الأول من حزيران/يونيو.

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واتهمت موسكو "مخربين" اوكرانيين بالتوغل في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا، الامر الذي نفته كييف.

ونفت أوكرانيا سقوط باخموت في يد القوات الروسية، مشيرة إلى أنّها لا تزال متمسّكة بمنطقة واحدة من المدينة، ومؤكّدة أنّ المعارك مستمرّة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت مجموعة "فاغنر" والجيش النظامي الروسي في نهاية الأسبوع، السيطرة على باخموت.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار "المعارك مستمرة"، وذلك غداة إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنّ باخموت لم "تُحتل" من قبل روسيا.

وأضافت ماليار أنّ قوات كييف لا تزال تسيطر على منطقة "الطائرات" في باخموت.

وأضافت أنّ "المعركة من أجل المرتفعات على الأطراف - شمال وجنوب الضواحي - مستمرة".

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" المسلّحة الذي تقود قواته الهجوم على باخموت، أعلن السبت سيطرة مقاتليه على المدينة.

وأعلن الإثنين أنّ قواته ستغادر باخموت بحلول الأول من حزيران/يونيو وتسلّم السيطرة عليها إلى القوات الروسية النظامية.

وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو مسجّل نُشر عبر "تلغرام"، "ستغادر مجموعة فاغنر أرتيوموفسك (الاسم السوفياتي للمدينة) بين 25 أيار/مايو والأول من حزيران/يونيو".

وأشار بريغوجين إلى أنّ قواته أقامت "خطوط دفاع" على المشارف الغربية للمدينة قبل نقل السيطرة إلى الجيش الروسي.

وقال بريغوجين الذي يخوض خلافات علنية متزايدة مع القيادة العسكرية الروسية، "إذا لم يكن لدى وزارة الدفاع ما يكفي من الوحدات، لدينا آلاف الجنرالات".

وكان بريغوجين وجّه انتقادات لاذعة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف، اللذين اتهمهما بعدم الكفاءة والتسبّب بخسائر واسعة النطاق لموسكو في الصراع في أوكرانيا.

وكان أعلن سابقاً أنّ مقاتلي "فاغنر" سينسحبون بحلول 25 أيار/مايو.

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فاغنر" والجيش الروسي باحتلال باخموت المفترض.

ولكن زيلينسكي قال خلال قمة مجموعة السبع الأحد، إنّ باخموت "ليست محتلّة" من قبل روسيا.

ويُعتقد أنّ كلا الجانبين تكبّدا خسائر فادحة في معركة باخموت، الأطول والأكثر دموية خلال الغزو الروسي.

مجموعة "تخريب"

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الروسية أنّ مجموعة "تخريبية" أوكرانية دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى انّ العمل جارٍ للقضاء عليها، في ظل سلسلة من الهجمات على الأراضي الروسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه بالتوغّل المستمر للأراضي الروسية من قبل "مخرّبين" من أوكرانيا، معتبراً أنّ الهجوم يهدف إلى "تحويل الانتباه" عن احتلال باخموت الذي تبنّته موسكو.

وأضاف دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية "أبلغت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي وحرس الحدود الرئيس...، يجري العمل لطرد هذه المجموعة التخريبية من الأراضي الروسية والقضاء عليها".

لكن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك قال عبر تويتر "أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك".

هجوم ليلي على زابوريجيا

ميدانيا ايضا، أُعيد وصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تحتلّها روسيا، بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تسبّبت فيه ضربات ليلية روسية، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية العامة في بيان نُشر على "تلغرام"، إنّها "أعادت الطاقة إلى محطة الطاقة النووية انطلاقاً من نظام الكهرباء الأوكراني".

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أنّ "هجوماً" ليلياً من قبل القوات الروسية قطع الاتصال بآخر خط توتّر عالٍ للكهرباء يربط المحطّة بالشبكة الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت إدارة الاحتلال الروسي للمحطّة أنّه "بسبب انقطاع خط التوتر العالي (...) فقدت المحطة تغذيتها الخارجية بالكهرباء".

وبينما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط أربعة صواريخ و15 طائرة مسيّرة روسية خلال الليل فوق دانيبرو، أشارت "أوكرينيرغو" إلى أنّ "خطوط توتّر عالٍ... تضرّرت"، الأمر الذي أدى خصوصاً إلى "توقّف واحدة من أكبر محطّات الطاقة في المنطقة وكذلك عدد من المحطّات الفرعية التابعة لأوكرنيرغو".

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي الإثنين إنّ الأمن النووي للموقع "ضعيف للغاية".

وأضاف عبر تويتر "يجب أن نتفق الآن على حماية المحطّة، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وهي المرة السابعة رسمياً ينفصل فيها هذا المجمع النووي الضخم عن شبكة الكهرباء منذ استيلاء الجيش الروسي عليه في 4 آذار/مارس 2022.

وواصلت المحطة، التي كانت تنتج في السابق 20 بالمئة من الكهرباء الأوكرانية، العمل خلال الأشهر الأولى من الهجوم الروسي، رغم القصف، قبل وقفها في أيلول/سبتمبر.

منذ ذلك الحين، لم يولد أي من مفاعلاتها الستة VVER-1000 العائدة إلى الحقبة السوفياتية الطاقة. لكن المنشأة لا تزال متصلة بنظام الطاقة الأوكراني وتستهلك الكهرباء التي تنتجها لتلبية احتياجاتها الخاصة، ولا سيما لضمان تبريد المفاعلات.

© 2023 AFP