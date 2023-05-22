مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (وزارة فلسطينية)

© زين جعفر / ا ف ب

جنود إسرائيليون يغادرون بعد عملية في مخيم بلاطة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في ساعة مبكرة الإثنين 22 أيار/مايو 2023

القدس (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مقاتلين فلسطينيين ليل الأحد الإثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت مصادر فلسطينية، في عملية قال الجيش إنه نفذها "لاعتقال إرهابيين مطلوبين".

إعلان اقرأ المزيد

من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية العملية الإسرائيلية "مجزرة حقيقية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القتلى الثلاثة في مخيم بلاطة في نابلس هم محمد أبو زيتون (32 عاما) وفتحي أبو رزق (30 عاما) وعبدالله أبو حمدان (24 عاما).

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، في بيان إنهم من "مقاتلي" المجموعة.

وأكد الجيش الاسرائيلي في وقت لاحق في بيان على منصة تلغرام، دخول مخيم بلاطة واعتقال "مطلوبين" وقال إنه تعرض لاطلاق نار والقاء عبوات ناسفة، وانه تم "تحييد ارهابيين مسلحين" وهو المصطلح الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي عادة.

واعلنت مصادر محلية ان الجيش الاسرائيلي اعتقل خلال العملية خمسة شبان.

وقال ثائر شرايعة، من سكان المخيم لوكالة فرانس برس "أن الجيش الاسرائيلي اقتحم المخيم بعد الساعة الواحدة ليلا باعداد كبيرة ووقعت مواجهات مسلحة ما اسفر عن استشهاد الشبان الثلاثة واصابة رابع بجروح خطرة".

وأعلن الجيش العثور على رشاشين من نوع ام 16.

وأضاف أنه قام بتفجير "معمل للمتفجرات في إحدى الشقق، يحتوي على 10 كيلوغرامات من المتفجرات".

من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية ما جرى في مخيم بلاطة "مجزرة حقيقية".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن "ما حدث في مخيم بلاطة فجر اليوم الإثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو ردينة "ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هو جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لهما فورا".

وأشار ابو ردينة " إلى أن صمت الإدارة الأميركية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه" مطالبا اياها "بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار".

تصاعد العنف

من جهة ثانية، قال الجيش الاسرائيلي انه اعتقل ليلا ثلاثة مطلوبين في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، مضيفا أنه خلال العملية ألقيت عبوات ناسفة واطلقت أعيرة نارية على الجنود الذين "ردوا بالذخيرة الحية (..) تم تحديد إصابة".

واعتقل الجيش الاسرائيلي كذلك سبعة مطلوبين في بلدات أبو ديس والعيزرية وبني نعيم وقلقيص والدرة وفي مخيمي عايدة وعقبة جبر.

ويعيش قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 490,000 إسرائيلي في مستوطنات تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ويأتي مقتل الفلسطينيين الثلاثة بعد أكثر من أسبوع بقليل على اتفاق هدنة هشة في غزة.

أعلن الجيش الاسرائيلي ان جنديا اسرائيليا اصيب بجروح طفيفة ليل الأحد في هجوم دهس في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس، مضيفا ان المركبة فرت من مكان الحادث.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل أكثر من 153 فلسطينيا و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

© 2023 AFP