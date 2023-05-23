الرئيس الايراني يوقع اتفاقا تجاريا مع اندونيسيا خلال زيارة الى جاكرتا

© Handout / القصر الرئاسي الإندونيسي/ا ف ب

صورة وزعتها رئاسة إندونيسيا في 23 أيار/مايو 2023 يظهر فيها الرئيس جوكو ويدودو ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي (يمين) يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي في بوغور

جاكرتا (أ ف ب) – وقعت اندونيسيا وايران الثلاثاء اتفاقا تجاريا وتعهدتا بتعزيز العلاقات، في اليوم الأول من زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى جاكرتا.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد توقيع عشر اتفاقات بين البلدين في قصر بوغور في جاكرتا "آمل أن يتيح (هذا الاتفاق) زيادة التبادل التجاري بين اندونيسيا وايران".

وسيسهل هذا الاتفاق التجاري وصول إندونيسيا إلى السوق الإيرانية لا سيما في ما يتعلق بصادراتها من الزيت النباتي والكاكاو والبن والتبغ، بحسب وزارة التجارة الاندونيسية.

في المقابل ستخفض اندونيسيا رسومها الجمركية على الصادرات الإيرانية بما يشمل النفط.

من جهته أكد الرئيس الايراني الذي يقوم بأول زيارة رسمية الى الأرخبيل، أن البلدين يهدفان إلى رفع القيمة الإجمالية لتبادلهما التجاري الى 20 مليار دولار.

في 2022، تجاوز حجم التجارة بين إيران وإندونيسيا 257 مليون دولار.

وقال الرئيس الإيراني "نعتقد أن العقوبات والتهديدات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توقفنا".

وتأتي زيارة رئيسي بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوباته على الحرس الثوري الايراني بسبب قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.

هي ثامن مجموعة عقوبات تفرض على ايران من قبل الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي منذ وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها لدى شرطة الاخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.

© 2023 AFP