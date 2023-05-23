بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يقترب من العودة الى دوري الابطال بعد 10 سنوات

© أندر غيينا / ا ف ب

الياباني تاكيفوزا كوبو مهاجم ريال سوسييداد يحتفل بتسجيله هدف ضد ألميريا على ملعب "ريالي أرينا" في سان سيباستيان في الدوري الاسباني لكرة القدم في 23 أيار/مايو 2023

سان سيباستيان (إسبانيا) (أ ف ب) – بات ريال سوسييداد قريبًا من العودة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الاولى بعد 10 سنوات، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ألميريا المنقوص 1-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل الياباني تاكيفوزا كوبو هدف المباراة الوحيد بطريقة جميلة بعدما توغل عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وسدد بيسراه كرة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى (45+4).

وجاء الهدف بعد أن أكمل ألميريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 إثر طرد مباشر للمهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريس.

ورفع الفريق الباسكي رصيده الى 68 نقطة معززًا مركزه الرابع وسيضمن التأهل الى المسابقة القارية الأم في حال تعادُل أو سقوط فياريال الخامس (60 نقطة) على أرضه ضد قادش الاربعاء.

وبعد أن ضمن برشلونة البطل وقطبا العاصمة مدريد ريال وأتلتيكو المراكز الثلاثة الاولى، يأمل سوسييداد في العودة الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014.

أما ألميريا الخامس عشر، فتعرض لانتكاسة في مسعاه للبقاء بين الكبار، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن أول المراكز الآمنة، علمًا أن جميع الفرق المتأخرة عنه في الترتيب لم تخض بعد مبارياتها في هذه المرحلة.

وفي مباراة أخرى، تعادل جيرونا السابع مع مضيفه سلتا فيغو الرابع عشر 1-1.

© 2023 AFP