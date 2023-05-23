بطولة إنكلترا: أرسنال يمدّد عقد نجمه ساكا لفترة طويلة

© ادريان دنيس / ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – وقّع الجناح الدولي بوكايو ساكا عقداً جديداً طويل الأمد مع فريقه أرسنال الإنكليزي، معتبراً ان فريق شمال لندن هو "المكان المناسب لقطع الخطوة التالية".

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ولعب ساكا دوراً رئيساً في منافسة أرسنال على لقب الدوري الذي ضمنه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، مسجلاً 14 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكان ساكا (21 عاماً) انضم إلى صفوف "المدفعجية" بعمر الثامنة وخاض جميع مبارياته في الدوري المحلي في آخر موسمين.

وأشارت الصحف المحلية ان أرسنال مدد عقد لاعبه حتى 2027.

قال صاحب 26 مباراة دولية "أنا سعيد للبقاء هنا لأني مقتنع بتحقيق انجازات كبيرة".

تابع "يتعلق الامر بتحقيق أهدافي الشخصية.. لدي كل الأشخاص المناسبين بجانبي، على غرار العائلة، ثم زملائي والجهاز الفني في ملعب التمارين".

قال اللاعب المولود في لندن والذي استهل مشواره مع أرسنال في 2018، ان النادي يسير في الاتجاه الصحيح، رغم اهداره لقب البرميرليغ في الأمتار الأخيرة هذا الموسم وفرصة التتويج للمرة الأولى منذ 2004.

وللمفارقة، بقي أرسنال متربعاً على صدارة الدوري 248 يوماً، قبل أن يتعرّض لسلسلة من النتائج السلبية في آخر شهرين أنزلته عن عرشه لمصلحة سيتي المتوّج خمس مرات في آخر ستة مواسم.

رغم ذلك، سيخوض أرسنال دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2017 "الوقت في مصلحتنا. تشكيلتنا شابة ونحن متعطشون، وكثيرون لم يحرزوا الألقاب من بيننا".

© 2023 AFP