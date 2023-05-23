ضربات بطائرات مسيّرة على منطقة روسية متاخمة لأوكرانيا

قبة احد مباني مجمع الكرملين في وسط موسكو وعليها علم روسيا في 3 ايار/مايو 2023.

موسكو (أ ف ب) – استهدفت عدة هجمات بمسيّرات ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا حيث دخلت العمليات الأمنية يومها الثاني بعد هجوم عبر الحدود نسب الى مقاتلين دخلوا من أوكرانيا كما أعلنت السلطات.

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هذه المنطقة الواقعة على حدود أوكرانيا استهدفت تكرارا بقصف أدى الى مقتل عشرات الاشخاص منذ أن أطلقت موسكو هجومها السنة الماضية.

وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام ان عدة مسيّرات ضربت منازل ومبان حكومية ليلا لكنها لم تسفر عن سقوط إصابات أو وفيات.

وكانت السلطات الروسية أعلنت الاثنين ان مجموعة مسلحة "تخريبية" دخلت الاثنين منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، ما دفعها الى إعلان نظام "لمكافحة الارهاب" واجلاء المدنيين في محاولة لصد هذا الهجوم الجديد على اراضيها.

وهو امر غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال غلادكوف الثلاثاء إن "عملية التطهير التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات الأمن متواصلة" في غريفورون في منطقة بيلغورود.

وسبق أن أعلن عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح مشيرا الى ان السلطات تساعد أشخاصا على مغادرة موقع القتال.

وأضاف الثلاثاء أنه من المبكر جدا للسكان الذين فروا ان يعودوا الى منازلهم مشيرا الى ان السلطات ستبلغهم بذلك حين يصبح الوضع آمنا.

وتبنت مجموعة "فيلق حرية روسيا" المؤلفة من روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الهجوم عبر تلغرام. وكانت هذه المجموعة تبنت توغلات في هذه المنطقة وتصنفها روسيا "ارهابية".

في شريط فيديو نشر على تلغرام أفاد متحدث مقنع قال إنه يمثل هذه المجموعة وأحاط به رجال مسلحون أن "روسيا ستكون حرة!" وهو شعار يردده تكرارا ناشطون من المعارضة الروسية.

"مجموعات مسلحة"

وأضاف هذا المتحدث "نريد أن ينشأ أولادنا بسلام وان يكونوا أحرارا" مضيفا انه تمت مهاجمة منطقتين احداهما غريفورون.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تويتر "أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك".

وأشار الى ان "مجموعات مسلحة" روسية قد تكون مسؤولة عن ذلك.

وأضاف الاثنين "القوة السياسية الوحيدة الدافعة في بلد استبدادي هي دائما حركة جماعة مسلحة".

وأدرجت روسيا منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا ضمن "النظام القانوني لمنطقة عمليات لمكافحة الارهاب"، وفق ما اعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الاثنين وهو ما يعطي سلطات خاصة لأجهزة الأمن ويسمح بفرض اجراءات تشمل تعزيز الامن ومراقبة الاتصالات.

فرض نظام مماثل في الشيشان بين 1999 و2009 حين حاربت السلطات الروسية متمردين خلال حملة موسكو العسكرية الثانية في هذه المنطقة الجبلية.

ياتي هذا الهجوم على المنطقة الروسية قبل هجوم واسع النطاق يتوقع ان تشنه القوات الأوكرانية رغم ان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده ليست مستعدة بعد.

توقيت ومحور هذا الهجوم الأوكراني المضاد كان موضع تكهنات منذ أشهر فيما لم تعلن كييف أي شيء باستثناء انها بحاجة للمزيد من الأسلحة من الجهات الداعمة لها.

في الوقت نفسه، كانت روسيا تعزز قواتها بنشر حواجز امام الدبابات واعداد إضافية على مئات الكيلومترات من خط الجبهة.

نظرا لأن المعارك ستأتي بعد تدفق كبير للاسلحة من الغربيين لاوكرانيا، فان نجاح او فشل هذا الهجوم قد يقوض الدعم المستقبلي أو ان يزيد الضغط على كييف للتفاوض.

© 2023 AFP