مونديال تحت 20 سنة: بداية سلبية للعراق وتونس

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بوينوس ايرس (الأرجنتين) (أ ف ب) – تعثّر منتخبا تونس والعراق، ممثلا العرب في مونديال الأرجنتين تحت 20 عاماً في كرة القدم، في بداية مشوارهما، بعد خسارة الأول ضد إنكلترا 0-1 والثاني برباعية نظيفة أمام الأوروغواي الإثنين.

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في المباراة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، منح داين سكارليت إنكلترا، بطلة أوروبا وحاملة لقب 2017، هدف الفوز أمام تونس، رابعة قارة إفريقيا، من كرة رأسية منتصف الشوط الأوّل (25).

وفي لا بلاتا أيضاً ضمن المجموعة عينها، تعرّض العراق، وصيف بطل آسيا، لخسارة موجعة أمام الأوروغواي برباعية حملت توقيع ماتياس أبالدو (38)، أندريس فيراري (48)، حسين حسن (62 خطأ في مرمى فريقه) وألان ماتورّو (90+3).

وفي الجولة الثانية، يلعب الخميس الأوروغواي مع إنكلترا والعراق مع تونس.

واصبحت الأوروغواي رابع دولة تصل للهدف رقم 100 في تاريخ البطولة، بعد البرازيل والأرجنتين وإسبانيا.

وضمن مباريات الإثنين أيضاً، خسرت فرنسا بطلة 2013 أمام كوريا الجنوبية 1-2، في المجموعة السادسة التي شهدت فوز غامبيا على هندوراس 2-1.

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) الشهر الماضي إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب اسرائيل.

وكانت الأرجنتين المضيفة وحاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب، حققت فوزاً افتتاحياً على أوزبكستان 2-1 في المجموعة الأولى التي شهدت فوز نيوزيلندا على غواتيمالا 1-0.

وفي الثانية، تغلبت الولايات المتحدة على الاكوادور 1-0 وسلوفاكيا على فيجي 4-0.

وتعرّضت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، لخسارة افتتاحية أمام إيطاليا 2-3 ضمن المجموعة الرابعة الأحد، بعد أن تخلفت 0-3 حتى الدقيقة 72. وفي المجموعة عينها، فازت نيجيريا على جمهورية الدومينيكان 2-1.

وفي المجموعة الثالثة، فازت اليابان على السنغال 1-0 وكولومبيا على اسرائيل 2-1.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5)، فيما ذهب اللقب الأخير إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية (3-1) في نسخة بولندا 2019.

© 2023 AFP