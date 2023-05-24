إيران تعيّن سفيراً جديداً في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة

طهران (أ ف ب) – عيّنت إيران سفيراً لدى السعودية في إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء.

صورة من شوارع العاصمة الإيرانية طهران بتاريخ 19 نيسان/ابريل 2023 © عطا كناري / ا ف ب

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طهران (أ ف ب) – عيّنت إيران سفيراً لدى السعودية في إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء.