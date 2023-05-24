البرلمان الاسرائيلي يخصص تمويلات كبيرة لليهود المتشددين في الميزانية

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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي كلمة في الكنيست في القدس في 23 أيار/مايو 2023

القدس (أ ف ب) – خصص البرلمان الإسرائيلي مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات لليهود المتشددين في ميزانية الدولة لعام 2023-2024 التي أقرها الأربعاء، مما اثار غضب المعارضة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

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تظاهر آلاف في القدس الثلاثاء ضد تخصيص أموال عامة لليهود المتشددين، متهمين الائتلاف الحاكم بـ "نهب" البلاد.

وكان نتانياهو أعلن الإثنين أن الدولة ستخصص للرجال اليهود المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم الدينية بدلًا من العمل 250 مليون شيكل (62,5 مليون يورو) إلى جانب مساعدات تستفيد منها أصلا هذه المجموعة المتزمتة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار اتفاق في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب المتشددة في الائتلاف.

أقرت الميزانية ليل الثلاثاء الأربعاء بأغلبية 64 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، هم أعضاء "الكتلة اليمينية" لنتانياهو.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه على فيسبوك "فزنا في الانتخابات وأصدرنا الميزانية ونواصل العمل لمدة أربع سنوات أخرى". وكان نتانياهو قد عمل في الأسابيع الأخيرة على تلبية مطالب شركائه في التحالف من أجل التوصل إلى اتفاق حول الميزانية.

وكان لدى حكومة نتانياهو التي تضم اليمين واليمين المطرف وأحزابا يهودية متشددة مهلة تنتهي في 29 أيار/مايو لاعتماد ميزانية أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأشار آشر بلاس أستاذ الاقتصاد في كلية عسقلان الأكاديمية لوكالة فرانس برس إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الشيكل في الأشهر الأخير.

وقال إنه كان من الأفضل في هذا الوضع تبني ميزانية تتضمن "محركات نمو" بدلا من "تحويل الأموال" إلى المؤسسات الدينية المتشددة.

وأضاف أن الوضع المالي للبلاد كان "أسوأ" أساسا لكن المسار الذي تسلكه الحكومة "ليس جيدًا".

© 2023 AFP