الدوري السعودي "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم" بحسب رونالدو

الرياض (أ ف ب) – يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، ان الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".

سجل رونالدو هدف الفوز للنصر في مرمى الشباب الثلاثاء © فايز نور الدين / ا ف ب

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الرياض (أ ف ب) – يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، ان الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".