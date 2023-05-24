السلطات المكسيكية تواصل مراقبة نشاط بركان بوبوكاتيبيتل

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بركان بوبوكاتيبيتل في وسط المكسيك يقذف دخاناً ورماداً في 20 أيار/مايو 2023

بويبلا (المكسيك) (أ ف ب) – أعلنت السلطات المكسيكية أنّ بركان بوبوكاتيبيتل الواقع على بُعد 70 كلم جنوب شرق العاصمة مكسيكو واصل الثلاثاء قذف رماد وغازات، مشيرة إلى أنّ مستوى التحذير من أخطاره لا يزال على حاله أي أقلّ بخطوة واحدة من درجة الخطر القصوى.

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من جهته، أفاد مصور لوكالة فرانس برس أنّ البركان البالغ ارتفاعه 5426 متراً قذف ليل الإثنين-الثلاثاء موادّ متوهّجة تشبه الحمم البركانية الحمراء.

وفي قرية سانتياغو خاليتسينتلا غطّى الرماد المنبعث من البركان الكثير من السيارات.

وأفيد بوقوع انفجارين وهزّة أرضية من جرّاء هذا النشاط البركاني.

وكانت السلطات رفعت الأحد مستوى التحذير من أخطار هذا البركان درجة واحدة، من "أصفر 2" إلى "أصفر 3". وهذا المستوى يسبق بدرجة واحدة مستوى "الإنذار الأحمر" أي درجة الخطر القصوى.

والثلاثاء قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنّ "شدّته (البركان) انخفضت. ينبعث منه رماد أقلّ".

وأضاف "نواصل مراقبته ليل نهار، نحن لا نقلق، لكنّنا نراقب بدقّة متناهية".

وقالت فرانسيسكا دي لوس سانتوس (56 عاماً) التي تقطن قرية سانتياغو خاليتسينتلا لفرانس برس "الليلة الماضية نمتُ أفضل قليلاً من الأيام الثلاثة الماضية، عندما كانت نوافذ المنزل تهتزّ".

ويقع بوبوكاتيبيتل على حدود ولايات موريلوس ومكسيكو وبويبلا.

ويعني التحذير الأصفر "البقاء في حالة تأهّب والاستعداد لإخلاء محتمل"، وفقًا لنظام الإنذار الذي طوره المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.

وأقيمت العشرات من مراكز الإيواء في المناطق القريبة من فوهة البركان.

وبوبوكاتيبيتل، الذي لم يحدث ثوراناً هائلاً منذ أكثر من ألف عام، عاود نشاطه في 1994 وقد شهد مذّاك فترات من النشاط المتزايد.

© 2023 AFP