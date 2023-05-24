بطولة إسبانيا: ريال مدريد يرتقي للمركز الثاني في أمسية دعم فينيسيوس

مدريد (أ ف ب) – ارتقى ريال مدريد موقتا إلى المركز الثاني بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 2-1 الأربعاء في أمسيه دعمه لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور ضحية الاساءات العنصرية الغائب للاصابة والحاضر في المدرجات، وذلك ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

© خافيير سوريانو / ا ف ب

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بهدفه في مرمى رايو فايكانو في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 24 أيار/مايو 2023

مدريد (أ ف ب) – ارتقى ريال مدريد موقتا إلى المركز الثاني بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 2-1 الأربعاء في أمسيه دعمه لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور ضحية الاساءات العنصرية الغائب للاصابة والحاضر في المدرجات، وذلك ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وافتتح ريال التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيمة (31)، وعادل رايو فايكانو بفضل راوول دي توماس (84)، قبل أن يخطف البرازيلي رودريغو هدف النقاط الثلاث للنادي الملكي (89).

وعاد ريال مدريد للمركز الثاني مع 74 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي بامكانه ازاحته مجدداً عن الوصافة في حال فوزه على مضيفه إسبانيول في ختام منافسات هذه الأمسية.

وأكد ريال تفوقه على ملعبه "سانتياغو برنابيو" حيث فاز في مبارياته الـ 11 الأخيرة أمام رايو فايكانو الذي فاز آخر مرة في عقر دار منافسه في عام 1996.

كما مُني رايو فايكانو الذي كان يصارع قبل شهر على مقعد أوروبي بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام ريال بيتيس 1-3 وإسبانيول 1-2.

-دعم مطلق لفينيسيوس-

ودخل لاعبو ريال أرض الملعب وهم يرتدون قمصاناً عليها اسم فينيسيوس والرقم 20، في حين رفعت يافطة في المدرج الجنوبي كُتب عليها "كلنا فينيسيوس، هذا يكفي"، مع قميص يحمل صورة البرازيلي على الجانب، وفق ما أشار صحافي من وكالة فرانس برس تواجد في الاستاد.

ارتدى لاعبو ريال مدريد قمصاناً عليها اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور والرقم 20 قبل انطلاق مباراتهم أمام رايو فايكانو على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 24 أيار/مايو 2023 © خافيير سوريانو / ا ف ب

ووقف لاعبو ريال وفايكانو خلف لافتة كتب عليها "العنصريون، خارج كرة القدم"، في إطار حملة مشتركة من الاتحاد والدوري الإسباني عقب الاساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.

وعرض لاعبو ريال مدريد اسم ورقم قميص فينيسيوس وسط تصفيق الجمهور. وبدوره صفّق فينيسيوس الذي كان جالساً إلى جانب رئيس النادي فلورنتيو بيريس متأثراً بشكل واضح بالتكريم المخصص له.

وقد يعود فينيسيوس إلى المباريات مع ريال مدريد السبت عندما يحل لوس بلانكوس ضيفاً على إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبعد 20 دقيقة على صافرة البداية هتف المشجعون "فيني، فيني" وصفقوا له، فرد البرازيلي التحية لهم.

وفك بنزيمة صيامه عن التهديف في مبارياته الأربع الأخيرة ليفتتح التسجيل بعد اسقاط من الحكم لتصل الكرة إلى الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي مررها في ظهر الدفاع إلى الفرنسي الذي تجاوز الحارس ستول ديميترييفسكي من مقدونيا الشمالية وسدد بقدمه اليسرى أرضية في الشباك (32).

ورفع بنزيمة رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني متأخراً بفارق 5 أهداف عن مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الترتيب (23).

وأدرك فايكانو التعادل بعد أول تسديدة له بعدما خدع دي توماس داخل المنطقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (84)، قبل أن يخطف رودريغو هدف الفوز عقب استفادته من خسارة البديل الأرجنتيني أوسكار تريخو للكرة فتوغل داخل المنطقة وسدد بعكس الحارس (89)، واحتفل برفع قبضته في الهواء في إيماءة لمواطنه فينيسيوس.

وحقق فياريال فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه قادش 2-صفر، سجلهما السنغالي نيكولاس جاكسون (20 و45+2).

ورفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 63 نقطة وحافظ على آماله بالتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد الرابع الفائز على ألميريا 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة. وتجمد رصيد قادش الذي يصارع لعدم الهبوط عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وعاد إشبيلية المنقوص بتعادل ثمين أمام مضيفه إلتشي الذي هبط إلى الدرجة الثانية 1-1.

افتتح إشبيلية التسجيل عبر الأرجنتيني إريك لاميلا في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من الدولي المغربي يوسف النصيري، قبل أن يكمل المباراة بعد 8 دقائق بعشرة لاعبين اثر طرد السنغالي بابي غي بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الأرجنتيني لوكاس بويه.

واستغل إلتشي النقص العددي في صفوف ضيفه ليدرك التعادل بفضل تيتي مورنتي (25).

ويلعب لاحقاً ريال بيتيس أمام خيتافي.

وتستكمل منافسات المرحلة الخميس بلقاءي ريال مايوركا مع فالنسيا، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو.

© 2023 AFP