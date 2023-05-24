بطولة إنكلترا: برايتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – أوقف برايتون سلسلة انتصارات ضيفه مانشستر سيتي البطل عند 12 فوزاً توالياً بعدما فرض عليه التعادل 1-1، الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 32 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

© غلين كيرك / ا ف ب/ا ف ب

خوليو إنسيسو يسجّل هدف التعادل لبرايتون امام مانشستر سيتي في المباراة التي اقيمت على ملعب فالمر ستاديوم في 25 آيار/مايو 2023

لندن (أ ف ب) – أوقف برايتون سلسلة انتصارات ضيفه مانشستر سيتي البطل عند 12 فوزاً توالياً بعدما فرض عليه التعادل 1-1، الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 32 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وتوج سيتي الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 89 نقطة باللقب للمرة التاسعة في تاريخه من دون أن يدخل أرض الملعب عقب خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام نوتنغهام فوريست صفر-1 السبت الماضي، واحتفل في اليوم التالي برفع الكأس على ملعبه بفوزه الثاني عشر توالياً في بريميرليغ وجاء على حساب تشلسي الجريح 1-صفر.

كما احتفظ سيتي بلقبه للعام الثالث توالياً، في انجاز يتحقق للمرة الاولى منذ هيمنة جاره اللدود مانشستر يونايتد على اللقب بين 2006 و2009.

ويقف سيتي على عتبة انجاز تاريخي في حال نجح في الجمع بين الدوري والكأس ودوري الأبطال، حيث يستعد لخوض نهائي الكأس المحلية في الثالث من حزيران/يونيو المقبل أمام يونايتد بالذات، قبل أن يواجه إنتر الإيطالي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 10 منه في العاصمة التركية إسطنبول.

من ناحيته، ضمن برايتون الذي سيشارك في مسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه (الدوري الأوروبي) احتلاله المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة.

وبرغم حسمه اللقب، إلا أن مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا اختار عنصر الاستمرارية حيث لم يجرِ الكثير من التغييرات على تشكيلته الأساسية، فأشرك الحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو بدلاً من البرازيلي إيدرسون بين الخشبات الثلاث، وغاب جاك غريليش.

افتتح سيتي التسجيل بعد تمريرة من المهاجم العملاق النروجي إرلينغ هالاند إلى فيل فودن تابعها الأخير في الشباك (25)، بعد 5 دقائق من كرة مهاجم برايتون داني ويلبيك اصطدمت بالعارضة.

وأدرك برايتون التعادل بفضل الباراغوياني خوليو إنسيسو بعد تسديدة صاروخية من 30 متراً استقرت في شباك الحارس اورتيغا (38)، فيما حرم حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" اصحاب الأرض من هدفين الاول بسبب لمسة يد (31) والثاني بداعي التسلل (44).

وحال "في ايه آر" من تسجيل هالاند، متصدر ترتيب الهدافين، هدفه الـ 37 في الدوري هذا الموسم، بعدما أظهر خطأ ارتكبه المهاجم ابن الـ 22 عاماً على ليفي كولويل قبل أن يرتقي ليوجه رأسية في الشباك (79).

© 2023 AFP