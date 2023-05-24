بطولة رولان غاروس: شفيونتيك تعاود التمارين

باريس (أ ف ب) – عاودت البولندية إيغا شيفونتيك، المصنفة أولى عالمياً، التمارين بعد تعرضها لاصابة في الفخذ دفعتها للانسحاب من ثمن نهائي دورة روما للألف لكرة المضرب، على ملعب سوزان لنغلين في بطولة فرنسا المفتوحة الأربعاء.

البولندية إيغا شفيونتيك تحيي الجماهير عقب تأهلها الى الدور الثالث لدورة روما في 12 ايار/مايو 2023. © فيليبو مونتيفورتي / اف ب

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باريس (أ ف ب) – عاودت البولندية إيغا شيفونتيك، المصنفة أولى عالمياً، التمارين بعد تعرضها لاصابة في الفخذ دفعتها للانسحاب من ثمن نهائي دورة روما للألف لكرة المضرب، على ملعب سوزان لنغلين في بطولة فرنسا المفتوحة الأربعاء.