دوري "أن بي ايه": تايتوم يحيي آمال سلتيكس

© ميغان بريغز / ا ف ب

نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم خلال المباراة ضد ميامي هيت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في ميامي في 23 ايار/مايو 2023.

ميامي (أ ف ب) – أحيا جايسون تايتوم آمال فريقه بوسطن سلتيكس في بلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما قاده إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت 116-99 الثلاثاء في رابع مواجهات الدور نصف النهائي.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل تايتوم 33 نقطة مع 11 متابعة وسبع ىتمريرات حاسمة مساهما في الفوز الأول لسلتيكس على ميامي في الدور النهائي للمنطقة الشرقية ومقلصا الفارق إلى 1-3.

ويدين سلتيكس أيضا بفوزه إلى لعبه الجماعي حيث نجح خمسة لاعبين آخرين في تسجيل أكثر من 10 نقاط في مقدمتهم جايلن براون (17) وديريك وايت (16) والبديل غرانت وليامس (14 مع ست متابعات).

وسجل آل هورفورد 12 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 11 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وكان سلتيكس بطل المنطقة الشرقية ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، بحاجة الى الفوز لابقاء على آماله في المنافسة بعدما خسر المباريات الثلاث الاولى امام هيت بينها المباراتان الاولى والثانية على ارضه.

ويدرك سلتيكس الذي يستضيف المباراة الخامسة على أرضه الخميس، أنه مطالب بالفوز بجميع المباريات المتبقية لبلوغ الدور النهائي، علما أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب الطاولة بعد خسارته المباريات الثلاث الاولى في تاريخ الدوري.

وقال تايتوم: "لم نفكر هذه الأمسية في الفوز بأربع مباريات على التوالي، كنا نحاول فقط إنقاذ موسمنا والفوز هذا المساء وفعلنا ذلك".

وكان ميامي صاحب الافضلية في بداية المباراة وحسم الربع الاول في صالحه بفارق ست نقاط (29-23)، وفرض التعادل نفسه في الثاني (27-27)، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة في الربعين الأخيرين (38-23 و28-20 تواليا).

وكان جيمي باتلر الأفضل في صفوف ميامي هيت الساعي الى النهائي السابع في تاريخه واللقب الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013، بتسجيله 29 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف البديل كاليب مارتن 16 نقطة وغابي فنسنت 17 نقطة، فيما اكتفى بام أديباية بتسجيل 10 نقاط فقط.

© 2023 AFP