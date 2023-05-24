دوري "أن بي ايه": هل سيعتزل ليبرون جيمس فعلاً؟

لوس انجليس (أ ف ب) – انشغلت أوساط كرة السلة الاميركية والعالمية بتفسير تلميح نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس حول امكانية اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد خسارة فريقه نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس بنتيجة قاسية 0-4.

لوس انجليس (أ ف ب) – انشغلت أوساط كرة السلة الاميركية والعالمية بتفسير تلميح نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس حول امكانية اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد خسارة فريقه نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس بنتيجة قاسية 0-4.

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هل الأمر متعلّق بالتعب البدني والذهني بعد بلوغ اللاعب الثامنة والثلاثين من عمره، أم انه أراد الضغط على ناديه من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل؟

اسئلة كثيرة قد يردّ عليها ليبرون في الأيام القليلة المقبلة لدى اجتماعه بالمدير العام لليكرز روب بيلينكا الذي قال الثلاثاء "سنتكلم مع ليبرون في الايام المقبلة. نتطلّع قدماً الى هذه المحادثات معه. لقد اعطى كرة السلة أكثر من أي شخص آخر، وعندما تفعل ذلك تملك حق القرار عما اذا كنت تريد ان تعطي أكثر. بطبيعة الحال، نتمنى ان يستمر في مسيرته". مؤكدا جدية مقاربة ناديه لهذه المسألة.

وكان ليبرون اثار زوبعة في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة الرابعة ضد دنفر بقوله متحدثا عن مستقبله "سنرى. سنرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف. لديّ الكثير لأفكر فيه لأكون صادقاً. فقط بالنسبة لي شخصياً للمضي قدماً في لعبة كرة السلة، لديّ الكثير للتفكير به".

وكان الموسم المنتظم مخيبا للآمال بالنسبة الى ليكرز لا سيما في ظل الاصابات المتكررة لابرز نجومه وعلى رأسهم ليبرون وانتوني ديفيس، وكان في احدى الفترات يحتل المركز الثالث عشر وبعيداً جداً عن بلوغ الأدوار الاقصائية (بلاي اوف)، لكن المستوى تحسّن في أواخر الدوري المنتظم ونجح في بلوغ الادوار الاقصائية حيث ازاح ممفيس غريزليز وغولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي تباعاً قبل أن يسقط أمام دنفر.

ورداً على سؤال حول رأيه بشأن الموسم بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري، قبل أن يقود ليكرز إلى نهائي المنطقة الغربية برغم تواضع نتائجه في الدوري المنتظم، قال جيمس إن الموسم كان "صعبًا".

وأردف جيمس الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة توالياً أمام دنفر 111-113 "لا أعرف. أعتقد أن الأمور كانت جيدة. لا أحب القول إنه كان موسماً ناجحاً لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي".

رسالة إلى ليكرز

ويعتبر المعلق في شبكة "اي اس بي ان" ستيفن سميث بان ليبرون يشكو من عدم احاطته بلاعبين جيدين قادرين على المنافسة على اللقب بقوله "لقد قام بعرض رائع ولم يحصل على مساعدة إلا في حدها الادنى".

واضاف "لا أحد يمكنه أن يقنعني بأن هذا الامر لم يكن عاملا في التصريحات التي ادلى بها. جيمس يتساءل عما يمكن لليكرز ان يحققه. بالنسبة اليه، فإما التتويج باللقب أو لا شيء".

أما لاعب كرة السلة السابق والمعلّق في الشبكة الاميركية ذاتها جاي جاي ريديك، فاعتبر بان تلميح ليبرون الى الاعتزال هو رسالة الى النادي بضرورة تعزيز صفوفه وقال في هذا الصدد "كونه رياضياً، ثمة لحظة تبدأ فيها بالتساؤل عن قدراتك البدنية. ربما وصل الى هذه اللحظة. هل يدفعه ذلك الى الاعتزال؟ كلا، بالتأكيد كلا. ليبرون هو اكثر الرياضيين الذي يفكرون قبل اتخاذ اي قرار. كل ما يقوم به لديه هدف معين وهنا يحاول الضغط على ليكرز لكي يعزّز صفوفه".

ويرتبط ليبرون لعقد لموسمين اضافيين مع ليكرز علماً بان الموسم الثاني اختياري، الأوّل مقابل 47 مليون دولار والثاني مقابل 50 مليوناً، لكنه طالما ردّد بانه يحلم باللعب مع او ضد نجله بروني الذي يستهل موسمه في صفوف جامعة لوس انجليس تمهيدا لدخول الدرافت في دوري أن بي ايه موسم 2024-2025.

ر كو/ز ر/جأش

© 2023 AFP