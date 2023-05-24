رئيس وزراء روسيا يشيد بالعلاقات مع الصين في ظل الضغوط الغربية

بكين (أ ف ب) – أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لدى لقائه نظيره الصيني لي كه تشيانغ الأربعاء بالعلاقات "غير المسبوقة" مع بكين رغم ضغط العقوبات الغربية.

بكين (أ ف ب) – أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لدى لقائه نظيره الصيني لي كه تشيانغ الأربعاء بالعلاقات "غير المسبوقة" مع بكين رغم ضغط العقوبات الغربية.

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عززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وازداد التقارب بينهما منذ غزو أوكرانيا رغم إصرار بكين على أنها تلتزم الحياد تجاه النزاع.

وصل ميشوستين الاثنين إلى الصين حيث حضر منتدى تجاريا في شنغهاي الثلاثاء قبل التوجّه إلى بكين للقاء رئيس الوزراء والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتعد هذه الزيارة الأعلى مستوى التي يجريها مسؤول روسي إلى الصين منذ الغزو العام الماضي.

وقال ميشوستين لنظيره الصيني بعد حفل استقبال كبير أقيم له خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين الأربعاء "اليوم بلغت العلاقات بين روسيا والصين مستويات رفيعة إلى حد غير مسبوق".

وتابع أنها "تتسم بالاحترام المتبادل لمصالح كلا الطرفين والرغبة بالاستجابة بشكل مشترك للتحديات المرتبطة بازدياد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغط العقوبات غير الشرعية من الغرب بأسره".

أشاد لي بدوره بـ"شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة".

وتابع "أعتقد أن زيارتكم إلى الصين في هذا التوقيت ستترك بصمة كبيرة".

تعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا إذ بلغت التجارة بين البلدين مستويات قياسية فقُدّرت بـ190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجمارك الصينية.

ولفت لي الأربعاء إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 70 مليار دولار حتى الآن هذه السنة.

وقال "إنها زيادة من عام لآخر تتجاوز الأربعين في المئة".

وأضاف أن "حجم الاستثمارات بين البلدين يزداد بشكل مستمر أيضا.. تتطور المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق بشكل ثابت".

وبعد المحادثات، وقّع وزراء من البلدين على سلسلة اتفاقيات تتعلّق بالتعاون في تجارة الخدمات والرياضة إضافة إلى براءات الاختراع وصادرات حبوب روسية إلى الصين.

الطرف الأقوى

قدم ميشوستين برفقة كبار المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي يتولى ملف السياسات المرتبطة بالطاقة.

أصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا علما بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام روسية رسمية، أفاد نوفاك منتدى الثلاثاء في شنغهاي أن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزداد بنسبة 40 في المئة من عام لآخر في 2023.

ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا وهو أمر تزيده عزلة موسكو في الساحة الدولية.

وقال الباحث لدى معهد بروكينغز في واشنطن والذي كان مسؤولا في البيت الأبيض رايان هاس إن زعيمي البلدين "تجمعهما المظالم المشتركة والمخاوف أكثر من الأهداف المشتركة".

وتابع "يشعر كلاهما بالاستياء والتهديد من قادة الغرب في النظام الدولي ويؤمنان بوجوب مراعاة بلديهما في القضايا المرتبطة بمصالحهما".

في شباط/فبراير، أصدرت بكين وثيقة من أجل "تسوية سياسية" للنزاع ذكرت بلدان غربية أنها قد تمكن روسيا من إبقاء أجزاء كبيرة من الأراضي التي انتزعتها من أوكرانيا تحت سيطرتها.

وخلال قمة في موسكو في آذار/مارس، دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي لزيارة بكين.

© 2023 AFP