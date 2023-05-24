كأس إيطاليا: إنتر يحتفظ باللقب بفوزه على فيورنتينا  

روما (أ ف ب) – احتفظ إنتر بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني تواليًا بفوزه على فيورنتينا 2-1، الاربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

© إيزابيلا بونوتو / ا ف ب/ا ف ب

روما (أ ف ب) – احتفظ إنتر بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني تواليًا بفوزه على فيورنتينا 2-1، الاربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

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وفرض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 29 و37، رداً على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس غونزاليس بعد 3 دقائق من صافرة البداية.

ورفع إنتر الذي يتحضر لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، عدد ألقابه في المسابقة إلى تسعة.

كما تساوى انتر مع روما كثاني أكثر المتوجين بلقب الكأس بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات (14).

وكان فيورنتينا يطمح الى احراز لقبه الاول في كأس إيطاليا منذ 2001، علماً انه يتحضر لخوض غمار نهائي مسابقة الكونفرنس ليغ بمواجهة وست هام الانكليزي.

وخاض الفريقان اللقاء بتشكيلتين مختلفتين عن مواجهتيهما الاخيرتين في الدوري المحلي، حيث عمد مدربا الفريقين الى اراحة نجومهما استعدادا لنهائي الكأس. فخسر انتر أمام نابولي 1-3 وتعادل فيورنتينا مع تورينو 1-1.

واستهل فيورنتينا المباراة بقوة فصعق منافسه بهدف التقدم عبر غونزاليس الذي هزّ الشباك من تسديدة في الزاوية البعيدة اثر تمريرة متقنة من جياكومو بونافينتورا وسط فرحة جنونية لجماهير الفريق (3).

وردّ رجال المدرب سيموني إنزاغي بالاستحواذ على الكرة، رغم بعض الهجمات الصريحة لفيورنتينا وأبرزها للاعب وسطه بونافينتورا صاحب تسديدة بعيدة مرّت بجانب المرمى (19).

وكاد انتر يعادل النتيجة لكن تسديدة البوسني إدين دجيكو المنفرد بحارس فيورنتينا ببيترو تيراكيانو اثر تمريرة من مارتينيس مرت فوق المرمى (24).

وتمكن مارتينيس من خلال تسديدة منخفضة في الزاوية الضيّقة من ادراك التعادل اثر تمريرة بينية رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (29).

وتابع انتر ضغطه ومنح مارتينيس إنتر التقدم من تسديدة على الطاير بعد تمريرة من نيكولو باريلا (37)، في ثالث أهدافه في الكأس هذا الموسم والـ 101 بقميص "نيراتزوري".

وشهد الشوط الثاني تفاوتا في مجرياته، حيث استهله فيورنتينا بشكل قوي، مع تقارب شديد في نسبة الاستحواذ، حيث لم يستطع أي من الفريقين فرض ايقاعه بشكل كامل.

واجرى فيورنتينا خمسة تبديلات في منتصف الشوط الثاني مع الدفع بلاعبين مهاجمين كالصربي لوكا يوفيتش ورولاندو ماندراغورا وريكاردو سوتيل.

وأهدر يوفيتش فرصتين لادراك التعادل في الدقيقتين 79 و82، في حين لم يكن النجاح حليف زميله غونزاليس (87)، ليحافظ على إنتر على تقدمه.

© 2023 AFP