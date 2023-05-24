مونديال السيدات: انسحاب الأميركية ماكاريو بسبب الاصابة

© تيم نواتشوكوو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – انضمّت لاعبة الوسط الأميركية كاتارينا ماكاريو إلى لائحة اللاعبات الغائبات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات الصيف المقبل، لعدم تعافيها من الاصابة.

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شرحت اللاعبة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "في وقت لا زلت متحمسة ومتفائلة حيال مستقبلي كلاعبة كرة قدم، أنا حزينة لإعلان عدم جاهزيتي جسدياً للمشاركة مع المنتخب الأميركي في كأس العالم".

وكانت ماكاريو (8 أهداف في 17 مباراة دولية) تعرّضت لاصابة قوية في ركبتها العام الماضي خضعت بعدها لإعادة التأهيل في مستشفى سبيتار القطري التي شكرتها، بيد انها لم تنجح في بالعودة إلى الملاعب.

تابعت لاعبة نادي ليون الفرنسي "رغبتي باللعب مع بلادي سرّعت وتيرة تحضيراتي وشجّعتني في حياتي اليومية. لكن الأهم اليوم هو صحّتي النفسية واستعادة لياقتي في موسمي المقبل مع فريقي".

وماكاريو (23 عاماً) المولودة في البرازيل، تعرّضت لاصابة في الاول من حزيران/يونيو 2022، في مباراتها الأخيرة من ذلك الموسم في الدوري الفرنسي. واجهت قطعاً في الرباط الصليبي الأمامي، وخضعت لجراحة بعدها أيام أبعدتها ستة أشهر عن الملاعب.

كانت قد لعبت دوراً كبيراً في موسم ليون، مسجّلة 23 هدفاً في الدوري ساهمت في احراز اللقب الخامس عشر للنادي الذي توّج أيضاً بلقب دوري بطلات أوروبا.

وهذه ضربة قوية جديدة لمدرّب منتخب الولايات المتحدة المقدوني-الأميركي فلاتكو أندونوفسكي، بعد اصابة المهاجمة مالوري سوانسون بركبتها اليسرى خلال المباراة الودية ضد جمهورية إيرلندا الشهر الماضي.

ولم يُعلن عن موعد عودة سوانسون، لكن هذا النوع من الاصابات يحتاج لفترة تعافي تبلغ ستة أشهر.

وتلعب الولايات المتحدة، حاملة اللقب في آخر نسختين، الى جانب هولندا والبرتغال وفيتنام ضمن المجموعة الخامسة من البطولة المقرّرة في تموز/يوليو المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وابعدت الاصابة حتى الآن عدة نجمات على غرار قائدة إنكلترا لياه وليامسون، وقد تغيب الإنكليزية الأخرى بيث ميد حاملة الحذاء الذهبي في كأس أوروبا 2022، بعد معاناتها من قطع في الرباط الصليبي.

ومن الضحايا أيضاً المهاجمة الكندية جانين بيكي لاصابة في ركبتها والنجمة الهولندية فيفيان مييديما.

© 2023 AFP