إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي ويؤكد تصميمه على مواصلة اللعب

كوبي (اليابان) (أ ف ب) – أعلن أسطورة برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عامًا.

© يوشي يامازاكي / ا ف ب/ارشيف

الاسباني أندريس إنييستا لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، أثناء حديثه خلال مؤتمر صحافي في كوبي في 25 أيار/مايو 2023.

كوبي (اليابان) (أ ف ب) – أعلن أسطورة برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عامًا.

إعلان اقرأ المزيد

يستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في تموز/يوليو المقبل بعد تراجع دوره.

شارك لاعب الوسط في ثلاث مباريات كبديل وخاض مجموع 38 دقيقة فقط هذا الموسم مع فيسيل متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط بعد مرور 14 مرحلة من أصل 34.

قال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.

يُعتبر إنييستا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله، وقد ارتبط بالعودة الى برشلونة ليكون ضمن الجهاز الفني.

قال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه "أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي".

وتابع "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانًا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية".

انضم "الرسام" الى فيسيل كوبي في العام 2018 بعد 16 عامًا أمضاها في الفريق الاول لبرشلونة الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الاسباني في تسع مناسبات.

وقّع على عقد مدته ثلاث سنوات مع فيسيل براتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار، وقد مدّده في أيار/مايو 2021.

فاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019 وقاد فيسيل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020.

لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي وأقال عدة مدربين تواليًا قبل أن ينهيه في المركز 13 في نهاية المطاف في دوري مؤلف من 18 فريقًا.

قال إنييستا إن مغادرة فيسيل كانت "من أصعب القرارات في مسيرتي. كنت أعتقد دائمًا أنني سأعتزل هنا، لكن الأمور لم تسر كما رغبت".

أضاف "خلال الأشهر القليلة الماضية، تدربت بجهد بهدف المساهمة في الفريق، لكنني بدأت أشعر أن المدرب لديه أولويات مختلفة".

سيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 حزيران/يونيو.

ستكون مباراته الأخيرة على أرضه ضد كونسادولي سابورو في الدوري يوم الاول من تموز/يوليو.

© 2023 AFP