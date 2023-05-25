السلفادور ينهي دوري كرة القدم قبل أوانه بعد حادثة التدافع الدموية

سان سلفادور (أ ف ب) – أعلنت سلطات كرة القدم في السلفادور الأربعاء إلغاء بطولة الدوري في البلاد بعد حادثة التدافع الدموية نهاية الاسبوع الماضي التي أسفرت عن وفاة 12 شخصًا.

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات في حادثة تدافع في ملعب كوسكاتلان في السلفادور في 20 أيار/مايو 2023 © ميلتون فلوريس / ا ف ب

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سان سلفادور (أ ف ب) – أعلنت سلطات كرة القدم في السلفادور الأربعاء إلغاء بطولة الدوري في البلاد بعد حادثة التدافع الدموية نهاية الاسبوع الماضي التي أسفرت عن وفاة 12 شخصًا.