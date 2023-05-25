بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يحسم تأهله الى دوري الابطال بفوز ثقيل على تشلسي

لندن (أ ف ب) – ضمن مانشستر يونايتد عودته للمشاركة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وذلك عقب فوزه على تشلسي الجريح 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 32 للدوري الانكليزي الخميس على ملعب اولد ترافورد.

© أولي سكارف / ا ف ب/ا ف ب

البرازيلي كازيميرو يحتفل بتسجيله الهدف الافتتاحي لمانشستر يونايتد امام تشلسي في مباراة ضمن الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد في 25 آيار/مايو 2023

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وكان فريق الشياطين الحمر يحتاج الى نقطة واحدة لتأكيد تأهله الى دوري الابطال برفقة مانشستر سيتي وارسنال ونيوكاسل، لا بل انّ نقاطه الثلاث اسهمت في تقدمه الى المركز الثالث بـ 72 نقطة متقدمًا على نيوكاسل الرابع (70).

وانهى يونايتد أي آمال متبقية لليفربول في التأهل الى المسابقة الاوروبية الام الموسم، حيث يتخلف عنه الريدز بفارق ست نقاط في المركز الخامس قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وحقّق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بداية صاروخية بعدما افتتح له البرازيلي كازيميرو التسجيل (6) قبل ان يضاعف الفرنسي انتوني مارسيال تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين (45+5). وعزّز البرتغالي برونو فيرنانديش من غلّة فريقه بهدف ثالث (73 ركلة جزاء) قبل ان يختتم البديل ماركوس راشفورد مهرجان الاهداف ليونايتد (78). وسجّل هدف تشلسي اليتيم البرتغالي جواو فيليكس (89).

ويواجه تشلسي موسمًا عصيبًا حيث يقدم اسوأ عروضه منذ موسم 1993-94، عندما انهى الـ "بريميرليغ" في المركز الرابع عشر. إذ يحتل البلوز المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفيما دخل يونايتد الى اللقاء عقب فوزه على بورنموث 1-صفر في المرحلة 37، كان تشلسي بقيادة لاعبه السابق فرانك لامبارد يتعرّض لخسارة اخرى امام سيتي المتوّج بطلا للدوري الانكليزي 1-صفر.

ويمكن ليونايتد ان يحتفل بالعودة للمشاركة في دوري الابطال الذي غاب عنه هذا الموسم، لصالح مشاركته في مسابقة يوروبا ليغ الذي ودّعها من الدور ربع النهائي بخسارة مخيّبة للآمال امام اشبيلية.

ومنح الدولي كازيميرو افضل بداية ممكنة لصالح اصحاب الارض عندما تابع كرة الدنماركي كريستيان إريكسن من ركلة حرّة برأسه داخل المرمى (6).

وتعرّض لاعب يونايتد البرازيلي انتوني للاصابة اضطر على اثرها لمغادرة الملعب محمولا ليحلّ مكانه ماركوس راشفورد (29).

ورغم تقدم مانشستر، حصل تشلسي على اكثر من فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة، حيث اضاع الالماني كاي هافيرتس فرصة ذهبية لتسجيل كرة رأسية اثر تمريرة عرضية من هال، لكنها ذهبت بجانب المرمى (32).

ومع مواصلة تشلسي لضغطه، جاءت الضربة القاضية بهدف ثان ليونايتد قبل استراحة الشوطين، عندما مرّر كازيميرو كرة رائعة من على مشارف المنطقة وصلت الى الانكليزي جايدون سانشو الذي عاد ومررها على طبق من فضة لمارسيال الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (45+5).

ورغم سيطرة تشلسي على الاستحواذ في فترات عدّة من الشوط الثاني، الا انّ يونايتد استطاع الوصول الى مرماه بشكل افضل فسجّل له البرتغالي برونو فيرنانديش هدفًا ثالثًا من ركلة جزاء اثر عرقلته من الفرنسي ويسلي فوفانا (73).

وزاد راشفورد من اوجاع الفريق اللندني بهدف رابع ثقيل بعدما راوغ دفاع تشلسي قبل ان يتصدى لمحاولته الاولى حارس تشلسي كيبا أريزابالاغا لكنه تمكن وبسهولة من هزّ الشباك في المحاولة الثانية (78).

وسجّل فيليكس هدفا شرفيا لتشلسي بعدما تقدم من منتصف الملعب بسرعة عالية واسكن الكرة على يمين الحارس الاسباني ديفيد دي خيا (89).

© 2023 AFP