جائزة موناكو الكبرى: ألونسو يسعى لكسر هيمنة ريد بول

موناكو (أ ف ب) – يسعى الإسباني فرناندو ألونسو لكسر سلسلة انتصارات ريد بول وسائقيه الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريس وتحقيق فوزه الأول منذ 2013، مع استئناف منافسات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في جائزة موناكو الكبرى العريقة، المرحلة السابعة من بطولة العالم.

© بول كروك / ا ف ب/ارشيف

موناكو (أ ف ب) – يسعى الإسباني فرناندو ألونسو لكسر سلسلة انتصارات ريد بول وسائقيه الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريس وتحقيق فوزه الأول منذ 2013، مع استئناف منافسات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في جائزة موناكو الكبرى العريقة، المرحلة السابعة من بطولة العالم.

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بعد أن أجبرت الفيضانات على إلغاء افتتاح الموسم الأوروبي الأسبوع الماضي في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى في إيمولا الايطالية، كانت الشمس ساطعة في إمارة موناكو الواقعة على البحر الأبيض المتوسط الأربعاء.

ويبحث ألونسو، سائق أستون مارتن، عن فوز ثالث في مسيرته على حلبة الشوارع القديمة بعد انتصارين مع رينو في عام 2006 وماكلارين في 2007.

بعد أن حل ثالثًا في أربع من أصل خمسة سباقات هذا الموسم، أثبت الإسباني البالغ 41 عامًا أنه يشكل التهديد الأكبر لفيرستابن بطل العالم في الموسمين الأخيرين وبيريس.

قال الاسباني "لدينا سيارة ليست الأسرع ربما على الخطوط المستقيمة، ولكن جيدة جدًا على المنعطفات. لذا يجب أن نحسّن ذلك، ولكنها جيدة للحلبات البطيئة مثل موناكو وبودابست وسنغافورة".

يحتل ألونسو المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 75 نقطة خلف فيرستابن (119) وبيريس (105) المتخصّص في سباقات الشوارع والذي فاز الموسم الماضي في موناكو وفي الحالي في جدة وباكو.

قال المكسيكي عن جائزة الإمارة "إنه سباق يرغب أي سائق منذ طفولته في الفوز به وكنت محظوظا أني حققت ذلك الموسم الماضي. لذا جعلني ذلك أكثر تعطشًا لأقف على أعلى منصة التتويج مجددًا".

"كل شيء ممكن" للوكلير

ويأمل البطل المحلي شارل لوكلير سائق فيراري الذي لم يذق طعم النجاح أبدًا على أرضه وتحديدًا على الطريق الذي كان يسلكه في الحافلة نحو المدرسة، في قلب المعطيات، علمًا أنه يسعى لخطف الانطلاق من المركز الأول للعام الثالث تواليًا في موناكو.

منذ 2017، حصد مجموع 12 نقطة فقط على الحلبة، وذلك لحلوله رابعًا في العام الماضي، ويسعى لتحقيق نتيجة تعكس موهبته الثمينة، على الرغم من فورمة وموثوقية فيراري.

قال في هذا الصدد "لسوء الحظ، واجهنا مشاكل منذ السباقات الثلاثة الأولى" التي حصد خلالها 34 نقطة فقط ويحتل المركز السابع في الترتيب، مضيفًا "ولكن هنا، كل شيء ممكن".

أضاف عن المنافسة الشرسة من ريد بول "سيارتهم من كوكب آخر"، محذرًا أيضًا من الخطر الذي يشكله ألونسو وفريقه "أستون مارتن قادرون على تحقيق نتيجة قوية".

على الرغم من مجموعة كبيرة من التعديلات على سيارته، من المتوقع أن يظل فريق مرسيدس في ظل منافسيه، ومن غير المرجح أن يضيف البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، انتصارًا رابعًا في موناكو في مسيرته.

قال مدير الفريق الأسهم الفضية النمسوي توتو وولف "قمنا بأول خطوة في الاتجاه الجديد"، علمًا أنه يجري محادثات مع هاميلتون لتجديد عقده.

وأضاف "لن تكون عصا سحرية...لكنها قد تمنح السائقين مزيدًا من الاستقرار".

لا يزال مستقبل هاميلتون غامضًا وقد ربطته الشائعات مرة أخرى بالانتقال الى فيراري ولوكلير بمرسيدس.

قال ابن الإمارة "ليس لدي شيئًا لقوله. أتفهم أن الناس تريد الكلام...الشائعات موجودة ولكنها لا تقلقني".

وأضاف "أنا أركز بشكل كامل على السباق وعلى عملنا. أحب فيراري وآمل أن نتسلق ونصل الى القمة سويًا".

© 2023 AFP