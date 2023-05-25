رولان غاروس: مواجهتان محتملتان بين ديوكوفيتش وألكاراس وشفيونتيك وريباكينا في نصف النهائي

باريس (أ ف ب) – أسفرت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، الخميس عن مواجهة محتملة بين المصنفين أول وثالثاً عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراس والصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي في حال فرض المنطق نفسه.

إعلان اقرأ المزيد

وأوقعت القرعة النجمين في النصف الأول من جدول البطولة، على غرار قرعة السيدات التي وضعت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في النصف ذاته من القرعة النهائية وبالتالي ستلتقيان في دور الاربعة في حال فرض المنطق نفسه.

ويسعى ديوكوفيتش إلى اللقب الثالث في رولان غاروس والـ23 في البطولات الأربع الكبرى من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى الذي يتقاسمه مع الماتادور الإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز بسبب الإصابة عن البطولة التي ظفر بها 14 مرة (رقم قياسي) آخرها العام الماضي وسيحرم من التواجد بها للمرة الاولى منذ مشاركته الاولى عام 2005.

ويستهل ديوكوفيتش، البطل في عامي 2016 و2021، مشواره في البطولة الفرنسية، الاولى منذ 1998 في غياب نادال أو السويسري روجيه فيدرر المعتزل، ضد الأمريكي ألكسندر كوفاتشيفيتش الـ114 عالميا.

وعانى ديوكوفيتش الذي احتفل الإثنين بعيد ميلاده الـ36، من إصابة في الكوع الأيمن أعاقت موسمه في الملاعب الترابية. فشل في تجاوز ربع النهائي في أي من الدورات الثلاث التي شارك فيها على الملاعب الترابية هذا الربيع، وخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح ألكاراس، بل أنه تراجع غلى المركز الثالث خلف الروسي دانييل مدفيديف المتوج بلقب دورة روما نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، يبدأ ألكاراس، بطل فلاشينغ ميدوز العام الماضي والطامح الى لقبه الكبير الثاني، ومدفيديف المتوج في الولايات المتحدة عام 2021، مشوارهما في رولان غاروس ضد لاعب صاعد من التصفيات.

وأوقعت القرعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف نسخة 2021، في طريق ألكاراس ومن المحتمل أن يلاقيه في ربع النهائي.

ولدى السيدات، تبدأ شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها ضد الإسبانية كريستينا بوكسا الـ67 عالميا والتي كانت خسرت أمام البولندية في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتعرضت شفيونتيك الساعية لأن تصبح أول بطلة تنجح في الاحتفاظ باللقب في رولان غاروس منذ 16 عامًا وتحديدا منذ ثلاثية البلجيكية جوستين هينان (من 2005 الى 2007)، من إصابة في الفخذ أجبرتها على الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة روما.

ومن المحتمل أن تلتقي الأميركية كوكو غوف، وصيفة عام 2022، في ربع النهائي، وبطلة ويمبلدون ريباكينا المتوجة بدورة روما الأسبوع الماضي، في دور الأربعة.

وقالت شفيونتيك خلال مراسم القرعة "هذه هي بطولتي المفضلة. لدي دائما هذا الدافع الإضافي للتدرب بجدية أكبر هنا. أنا متحمسة حقا لوجودي هنا".

في المقابل، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا التي فازت بأول لقب كير لها مطلع العام الحالي عندما توجت في ملبورن، مشوارها بمواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وفشلت سابالينكا في تخطي الدور الثالث في باريس على الرغم من بلوغها نصف النهائي على الأقل في البطولات الكبرى الثلاثة الأخرى.

من جهتها، تلتقي الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميا في الدور الاول مع مواطنتها دانييل كولينز وصيفة بطلة استراليا عام 2022، فيما تلعب ريباكينا مع لاعبة صاعدة من التصفيات.

© 2023 AFP