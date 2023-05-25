واشنطن: هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية "حيويّة"

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت الأربعاء أنّ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

تحدث عمليات الابتزاز التي تسببت بأضرار بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم، من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها بحيث لا تعود قادرة على الوصول إلى بياناتها واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، فيطالب المبتزون عندها بفدية لقاء تزويد الجهة المتضررة مفتاح فك التشفير لإعادة تشغيل الشبكة. © روب إنغلار / ا ن ب/اف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب) – أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت الأربعاء أنّ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.