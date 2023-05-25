وزيرة الخارجية الفرنسية تستقبل نظيرها التونسي في 30 أيار/مايو

باريس (أ ف ب) – أعلنت الخارجية الفرنسية الخميس أن الوزيرة كاترين كولونا ستلتقي نظيرها التونسي نبيل عمار الثلاثاء المقبل في باريس، معتبرة اللقاء "فرصة لإظهار" دعم فرنسا لتونس.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحافي إن كولونا وعمار أجريا محادثات عبر الهاتف لكن "هذا سيكون أول لقاء ثنائي بينهما".

وأضافت "ستتاح لنا الفرصة لإظهار والتأكيد مجددا على دعمنا تونس والشعب التونسي"، مشيرة إلى أن الوزيرين "سيتناولان من كثب كل جوانب التعاون الفرنسي-التونسي".

وتطرقت خصوصا إلى مسائل التعليم والثقافة ومسألة الهجرة الشائكة.

كان نبيل عمار قد دعا الاتحاد الأوروبي أثناء استقباله المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في نهاية نيسان/أبريل إلى إظهار "تضامن" مع بلده، لاسيما في مكافحة الهجرة غير القانونية.

تونس التي تبعد بعض أجزاء ساحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، تسجل بانتظام محاولات هجرة بحرا نحو إيطاليا معظم المشاركين فيها مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أكثر من 14 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، أي ما يزيد على خمسة أضعاف العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.

كما ستناقش كولونا وعمار "التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وكيف يمكننا مساعدة تونس في مواجهتها على الصعيد الثنائي ومع شركائنا الأوروبيين"، كما أوضحت آن-كلير ليجاندر.

تمر تونس بأزمة مالية حادة، وتتفاوض منذ شهور مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقارب ملياري دولار، لكن النقاشات بين الطرفين تعثّرت منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

© 2023 AFP