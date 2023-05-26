بطولة إنكلترا: صلاح "محبط" لعدم تأهل ليفربول الى دوري الأبطال

لندن (أ ف ب) – أعرب النجم المصري محمد صلاح عن احباطه لعدم تأهل فريقه ليفربول الانكليزي الى مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل مؤكدا أن "لا اعذار لذلك".

© بيتر باول / ا ف ب

مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي الممتاز. 20 ايار/مايو 2023

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وحسم مانشستر يونايتد البطاقة الاخيرة المؤهلة الى دوري الابطال بفوزه العريض على تشلسي 4-1 الخميس ما يعني ان ليفربول سينهي الموسم في المركز الخامس وسيشارك في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

وقال صلاح متوجها الى انصار النادي على حسابه على انستغرام "لقد خذلناكم وخذلنا انفسنا".

وكان ليفربول فاز في سبع من مبارياته الثماني الاخيرة وضغط على نيوكاسل ومانشستر يونايتد في المراحل الاخيرة لكن ذلك لم يكن كافيا.

واضاف صلاح "كنا نملك كل شيء لبلوغ دوري الابطال الموسم المقبل لكننا فشلنا. نحن ليفربول والتأهل الى هذه المسابقة هو الحد الادنى. انا آسف لكنه من المبكر جدا ان اكتب منشورا تحفيزيا او ايجابيا".

وهي المرة الاولى التي يفشل فيها ليفربول في التأهل الى دوري الابطال منذ قدوم صلاح الى صفوفه من روما صيف عام 2017، علما أنه بلغ النهائي ثلاث مرات في آخر ستة مواسم فخسر مرتين امام ريال مدريد الاسباني 1-3 وصفر-1 عامي 2018 و2022 تواليا، في حين توج باللقب عام 2019 على حساب مواطنه توتنهام 2-صفر.

© 2023 AFP