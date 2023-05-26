دورة أن بي ايه: بوسطن يهزم ميامي هيت مجددا ويبقي على آماله

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني على ميامي هيت 110-97 ليبقي على آماله في بلوغ نهائي الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة مقلصا الفارق الى 2-3 في سلسلة مبارياتهما في نهائي المنطقة الشرقية.

© مادي ميير / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب بوسطن سلتيكس ال هورفورد (يمين) يحاول مهاجمة سلة ميامي هيت وسط مراقبة كاليب مارتن في لقاء الفريقين ضمن نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الاميركي للمحترفين. 25 ايار/مايو 2023

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وكان ميامي تقدم بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، لكن بوسطن رد بالفوز في المباراتين الاخيرتين. وتقام المباراة السادسة في ميامي السبت ويبقى الاخير مرشحا لبلوغ النهائي ومحاولة احراز لقبه الرابع بعد اعوام 2006 و2012 و2013. ولم يسبق لأي فريق ان قلب تخلفه بنتيجة صفر-3 في البلاي اوف. وبالتالي يحاول بوسطن تحقيق الانجاز ليحصل على شرف خوض النهائي وامكانية الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه حاليا مع لوس انجليس ليكرز (17 لكل منهما).

وساهم اربعة لاعبين في فوز بوسطن وهم ديريك وايت (24 نقطة) في حين اضاف ماركوس سمارت 23 نقطة وكل من جايسون تايتوم وجايلين براون 21 نقطة.

وقال براون "الشيء الوحيد الذي يستطيع ايقافنا هو نحن". واضاف "اليوم كنا الفريق الاقوى، فرضنا ايقاعنا منذ البداية وحتى النهاية".

اما في صفوف ميامي الذي غاب عنه غابي فنسنت بداعي اصابة في الكاحل، فلم يتخط اي لاعب حاجز العشرين نقطة، فسجل دنكان روبنسون 18 نقطة واضاف كل من بام اديبايو وجيمي باتلر 16 و14 نقطة تواليا.

واعترف باتلر بانه يتعين على فريقه اللعب بطريقة افضل اذا ما اراد حسم النتيجة في صالحه في المباراة السادسة بقوله "يجب ان نقدم اداء افضل، تحقيق بداية افضل وجعل الامور اصعب للفريق المنافس".

وتابع "يتعين علينا المحافظة على ايجابيتنا ونؤمن بقدرتنا على حسم الامور في صالحنا وبالتالي يجب ان نفوز بالمباراة السادسة على ارضنا وننهي الامر".

وبنى بوسطن فوزه من خلال عرض كبير في الربع الاول تقدم خلاله 23-7 بعد مرور اربع دقائق قبل ان ينهيه متقدما على منافسه بنتيجة 35-20.

© 2023 AFP