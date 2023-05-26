قصف ليلي روسي جديد على كييف

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قصفت القوات الروسية مجددا كييف ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها.

© سيرغي بوبوك / ا ف ب

منزل مدمر بضربة في 22 ايار/مايو 2023 في تسيركوني بمنطقة خاركيف في اوكرانيا.

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وأعلنت الإدارة في حسابها على تلغرام "هجوم جوي جديد على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية أيار/مايو، وكما في كل مرة خلال الليل".

وأوضحت أن قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 إم إس آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ كروز، مضيفة "بحسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمرتها".

وأفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية عن 55 هجوما جويا روسيا خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربعة هجمات صاروخية.

وقالت "ضرب صاروخ إس-300 حاجزا في محيط كارليفكا في منطقة دونيتسك" محذرة من "خطر كبير بحصول فيضان في البلدات المجاورة".

وأكدت أنه تم اعتراض كل المقذوفات التي ألقيت خلال الغارات الجوية.

من جهة أخرى، وقع "انفجار" في روسيا ألحق أضرارا بمبنى في مدينة كراسنودار القريبة من القرم بدون أن يسفر عن ضحايا، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن السلطات المحلية.

وأورد موقع "ريادوفكا" على تلغرام صورة مبنى يبدو طابقه الأعلى وسطحه متضررين ومتفحمين.

وقال رئيس بلدية كراسنودار يفغيني نوموف على تلغرام أن "سبب الحادث هو موضع تحقيق" مشيرا إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بسطح مبنى مجاور أيضا.

وشهدت روسيا في مطلع أيار/مايو سلسلة اعتداءات وعمليات تخريب ولا سيما خروج قطاري بضائع عن سكتهما وحريق في مستودع نفط جراء هجوم بواسطة طائرات مسيرة.

وشنت مجموعتان من المقاتلين الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين هجوما على منطقة بيلغورود الروسية انطلاقا من الأراضي الأوكرانية، في أخطر توغل منذ اندلاع الحرب.

© 2023 AFP