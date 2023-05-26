مقتل فلسطيني بالرصاص في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية الجمعة مقتل فلسطيني بالرصاص في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

© حازم بدر / ا ف ب

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فلسطيني جنوب الخليل "برصاص الاحتلال"، من دون تحديد هويته.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان موجز إلى حدوث "تسلل" إلى مستوطنة تينا عمريم حيث "حاول إرهابي طعن أحد المدنيين"، مضيفا أن محاولة الطعن لم تنجح فيما تم "تحييد" المهاجم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش إن مهاجما يحمل سكينًا قُتل على يد مدني مسلح.

ولم يوضح الجيش ما إذا كان مطلق النار هو المدني الذي تعرض لمحاولة طعن على حد قوله.

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967. و يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب حوالى 490 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

منذ بداية العام، لقي ما لا يقل عن 154 فلسطينيا و20 إسرائيليا وامرأة أوكرانية ورجل إيطالي مصرعهم في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

© 2023 AFP