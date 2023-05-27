بطولة إسبانيا: رودريغو يعزز حظوظ ريال مدريد بالوصافة بثنائية في مرمى اشبيلية

مدريد (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الى تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم في الوصافة، عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه إشبيلية 2-1 السبت على ملعب "رامون سانشيس-بيسخوان" في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

مهاجم ريال مدريد الدولي البرازيلي رودريغو يحتفل بثنائيته في مرمى اشبيلية (2-0) في الدوري الاسباني في 27 أيار/مايو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

وقلب النادي الملكي الطاولة على مضيفه الاندلسي الذي تقدم مبكرا عبر رافا مير (3)، قبل ان تستقبل شباكه ثنائية رودريغو في الدقيقتين 29 و69 رافعًا رصيده الى تسعة أهداف هذا الموسم في الليغا.

وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتا عن منافسه الوحيد على الوصافة جاره وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد في قمة نارية الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، واصل اشبيلية نزيف النقاط للمباراة الثالثة بعد تعادلين متتاليين ومني بخسارة جمدت رصيده عند 49 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

وجاءت خسارة الفريق الأندلسي قبل خمسة أيام على المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام روما الإيطالي الأربعاء المقبل.

وفي المرحلة الاخيرة، يلعب ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو، واشبيلية مع مضيفه ريال سوسييداد.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجومه قائده الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الاصابة وداني كارفاخال الموقوف.

أما اشبيلية فغاب عن صفوفه قائده المخضرم خيسوس نافاس والسنغالي باب غيي بسبب الايقاف والبرازيلي فرناندو بسبب الاصابة.

ودفع خوسيه لويس منديليبار بحارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو أساسيا للمرة الاولى في الدوري منذ عودته من مونديال قطر حيث حل رابعا مع منتخب بلاده في إنجاز عربي وإفريقي، على حساب الصربي ماركو دميتروفيتش وذلك لإدخاله أجواء المنافسة قبل المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي.

وبكّر اشبيلية بالتسجيل عبر رافا مير بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا مستغلا كرة من مرتدة من المدافع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو اثر تسديدة لبريان جيل (3).

وأهدر رودريغو فرصة ادراك التعادل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من لوكاس فاسكيس امام المرمى فلعبها بيمناه بجوار القائم الايسر (15).

ونجح رودريغو في ادراك التعادل من ركلة حرة مباشرة من 20 مترا سددها بيمناه واسكنها الزاوية اليسرى لبونو (29).

وأنقذ القائم الأيسر ريال مدريد من الهدف الثاني برده تسديدة قوية من مسافة قريبة للأرجنتيني إريك لاميلا (37)، قبل أن يهدر الاخير فرصة محققة اثر تلقيه كرة من مواطنه أليخاندرو غوميس أمام المرمى تابعها فوق الخشبات الثلاث (42).

واضطر مدرب الملكي الايطالي كارلو انشيلوتي الى استبدال لاعب الوسط الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي مطلع الشوط الثاني بسبب الاصابة فدفع بالدولي الفرنسي ادواردو كامافينغا (54).

وعزز رودريغو تقدم النادي الملكي من هجمة مرتدة سريعة تلقى خلالها كرة من الالماني توني كروس في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الدولي الارجنتيني غونسالو مونتيال مرتين قبل ان يلعبها بيمناه زاحفة الى يسار بونو (70).

وكاد البديل الاوروغوياني ألفارو رودريغيس يضيف الهدف الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (73).

وحاول اشبيلية تدارك الموقف لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الارجنتيني الاخر ماركوس أكونيا بسبب تدخل قوي على لاعب الوسط داني سيبايوس (83).

وأنقذ بونو مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لكروس من حافة المنطقة (88).

ويلعب الأحد أيضا وفي توقيت واحد بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، برشلونة البطل مع ريال مايوركا، وخيتافي مع أوساسونا، وقادش مع سلتا فيغو، وألميريا مع بلد الوليد، وأتلتيك بلباو مع إلتشي، وفالنسيا مع إسبانيول، وجيرونا مع ريال بيتيس، ورايو فايكانو مع فياريال.

© 2023 AFP