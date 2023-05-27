بطولة إنكلترا: هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب

لندن (أ ف ب) – أصبح النروجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول متوّج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم في موسم واحد السبت.

© أولي سكارف / ا ف ب

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احتاج ابن الثانية والعشرين فقط لـ35 مباراة، لفرض رقم قياسي جديد في البرميرليغ بنظامها الحالي، مع 36 هدفاً، مساهماً بشكل كبير في ضمان سيتي لقبه الثالث توالياً.

قال هالاند في بيان لسيتي الذي بلغ أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا "أنا فخور بأن اصبح أول لاعب يحرز الجائزتين في موسم واحد، شكراً لكل من صوّت لي".ح

تابع المهاجم الفتّاك "كان موسماً أول رائعاً في البرميرليغ، ورفع الكأس الموسم الماضي أمام جماهيرنا في ملعب الاتحاد كان لحظة مميزة بالنسبة لي".

هالاند الذي حصد أيضاً جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

أضاف هالاند "لم تكن هذه الجوائز ممكنة لولا زملائي الرائعين، المدرّب وكل الجهاز الفني في النادي الذين يساعدونني على التأدية في أرض الملعب".

تابع "لدينا نهائيان آخران ونريد انهاء الموسم بقوّة".

© 2023 AFP