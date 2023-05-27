بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

باريس (أ ف ب) – ضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة.

نجم باريس سان جرمان الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بهدفه في مرمى ستراسبورغ (1-1) في الدوري الفرنسي في 27 ايار/مايو 2023.

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وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي اثر تمريرة من كيليان مبابي (59) رافعا رصيده الى 16 هدفا هذا الموسم في الدوري، وأدرك البديل مهاجم الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).

وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.

وكان باريس سان جرمان بحاجة الى التعادل لضمان اللقب وكان في طريقه الى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع تواليًا لولا هدف غاميرو في الدقائق الأخيرة والذي ضمن لفريقه البقاء في الدرجة الاولى.

وهو اللقب التاسع لسان جرمان في "ليغ 1" في السنوات الـ11 الأخيرة.

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه أجاكسيو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكولومبي ديفر ماشادو (16) وأدريان توماسون (22) والبلجيكي لويس أوبيندا (34 من ركلة جزاء) رافعا رصيده الى 20 هدفا هذا الموسم.

وضمن لنس المركز الثاني وبطاقته الى مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ موسم 2002-2003، بعدما عزز موقع الوصافة بفارق ثماني نقاط أمام مرسيليا الذي خسر أمام ضيفه بريست بهدف للكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا (75) مقابل هدفين لهوغو مانييتي (57) ومهدي كمارا (81).

وسيخوض مرسيليا الادوار الاقصائية للمسابقة القارية العريقة.

وأنعش ليل آماله في ضمان بطاقة قارية بفوزه على ضيفه نانت 2-1 مستفيدا من خسارة موناكو أمام مضيفه رين 0-2.

وقلب ليل الطاولة على نانت محولا تخلفه بهدف لكونتان ميرلان (17)، الى فوز بثنائية لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 48 و88 رافعا رصيده الى 24 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وانتزع ليل المركز الرابع المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل من موناكو بعدما رفع رصيده الى 65 نقطة بفارق الاهداف امام فريق الامارة الذي تراجع الى المركز السادس بفارق الاهداف خلف رين صاحب المركز الخامس المؤهل الى مسابقة كونفرنس ليغ.

وسجل الكرواتي لوفرو ماير (52) والجزائري الأصل أمين غويري (73) هدفي رين.

© 2023 AFP