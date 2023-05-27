جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين

موناكو (أ ف ب) – حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، السبت أسرع توقيت في التجارب الرسمية لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وسيكون أول المنطلقين في السباق الرسمي الأحد.

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وسجل فيرستابن 1:11.908 دقيقة متقدما على سائقي أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، وفيراري شارل لوكلير من موناكو.

وقال فيرستابن "في التصفيات، يجب أن تبذل كل ما في وسعك وأن تخاطر بكل شيء".

وأضاف الهولندي الذي نجح في انتزاع المركز الاول في التجارب الرسمية للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية في موناكو "كنت أعلم أنني كنت متأخرا، وأنا سعيد جدًا لوجودي في المركز الأول هنا".

وجازف فيرستابن في اللحظات الأخيرة من التصفيات، حيث شرع بطل العالم الذي كان خامسا في القيام بلفة سريعة لمس خلالها حواجز الأمان مرتين قبل انتزاع الصدارة من ألونسو وحرم الاخير من الانطلاق من المركز الاول للمرة الاولى منذ عام 2012.

وقال ألونسو: "المركز الأول يعني الكثير هنا في موناكو، لكن اليوم كان ماكس أسرع قليلاً".

وأضاف الإسباني بطل العالم عامي 2005 و2006: "التواجد في الصف الأول على الانطلاق يمثل شيئًا كبيرًا بالنسبة لنا. سنحاول الفوز".

من جهته، قال لوكلير الذي كان على مركز الانطلاق في السباقين الماضيين على حلبة مسقط رأسه: "أنا غير راضٍ عن هذا المركز الثالث، لكن من ناحية أخرى، يجب أن ننظر أيضًا إلى وضعنا مع السيارة".

ويأمل لوكلير الذي لم يذق طعم النجاح أبدًا على أرضه وتحديدًا على الطريق الذي كان يسلكه في الحافلة نحو المدرسة، في قلب المعطيات.

وحل سائق ألبين الفرنسي سيباستيان أوكون الذي كان في إحدى لحظات التصفيات متصدرا وقريبا من انتزاع الانطلاق الاول من المركز الاول في مسيرته الاحترافية، رابعا، وقال "لقد قمنا بتصفيات +جيدة جدا، نحن سعداء. هذا يمنحنا الأمل للغد".

وجاء سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس جونيور خامسا، فيما كان الخاسر الأكبر اليوم سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس، المتوج في موناكو العام الماضي، حيث سينطلق من المركز الأخير بسبب حادثة اصطدام سيارته بالحائط في التصفيات الأولى، مما أدى إلى إتلافها بشدة ولم يكن بإمكانه بدء المنافسة من جديد.

وتعتبر التجارب الرسمية مهمة كثيرا في سباق جائزة موناكو التي تقام في الشوارع الضيقة للإمارة حيث يصعب التجاوز بشكل عام والأهم من ذلك أن المطر قد يهطل يوم السباق الأحد.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام برصيد 119 نقطة بفارق 14 نقطة أمام بيريس (105)، وبفارق 44 نقطة أمام ألونسو.

وهنا جدول الانطلاق:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

2. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن)

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

4. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

7. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين)

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

9. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

10. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

11. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين)

12. نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري)

13. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس)

14. لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

15. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري)

16. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس)

17. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

18. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس)

19. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري)

20. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

© 2023 AFP