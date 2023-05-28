الانتخابات الصومالية ستجرى بالاقتراع العام المباشر اعتبارا من 2024

مقديشو (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الصومالية وولايات البلاد الأحد أن الانتخابات ستجرى اعتبارا من 2024 بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" بموجب اتفاق تاريخي يضع حدا لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلا.

© حسن علي المي / ا ف ب

صورة مؤرخة في 13 أيار/مايو 2023 لرجل وسط مياه فيضانات في بلدة بلدوين في وسط الصومال

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وسيعتمد نظام الاقتراع هذا الذي لم يطبق في البلد الواقع في القرن الإفريقي منذ 1969، في الانتخابات المحلية المقررة في 30 حزيران/يونيو 2024 قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقالت الحكومة بعد التوصل إلى الاتفاق إن "المبادىء الأساسية يجب أن تكون أن انتخابات جمهورية الصومال الفدرالية الصومالية يجب أن تمنح الجمهور فرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية وفقا لمبدأ شخص واحد صوت واحد".

وبحسب البيان فإن النظام الانتخابي يهدف "إلى الدفع باتجاه نظام سياسي متعدد الأحزاب، ويجب أن يكون هذا النظام مستقلا وسلميا وخاليا من الفساد".

وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجر انتخابات في الصومال وفقًا لمبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ العام 1969 وتولي الديكتاتور سياد باري السلطة.

والصومال بلد غير مستقر في القرن الإفريقي، ويشهد تمردا داميا منذ العام 2007 تشنه حركة الشباب المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

إلى ذلك تواجه البلاد مخاطر مناخية شديدة ومتكررة تشمل جفافاً غير مسبوق بدأ في نهاية العام 2020، وفيضانات في الأسابيع الأخيرة أدّت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

© 2023 AFP