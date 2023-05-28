دوري "أن بي إيه": فوز درامي لبوسطن يفرض مباراة سابعة على ميامي

ميامي (أ ف ب) – فرض بوسطن سلتيكس مباراة سابعة في نهائي المنطقة الشرقية عندما حقق فوزاً درامياً في الأنفاس الأخيرة على مضيفه ميامي هيت 104-103 بفضل تسديدة من ديريك وايت، ليتعادلا 3-3 في سلسلة مواجهاتهما لبلوغ نهائي الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلّة.

© مايك إيرمان / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

ديريك وايت وجايلن براون يحتفلان بعد فوز فريقهما بوسطن سلتيكس على ميامي هيت 104-103 في المباراة السادسة من سلسلة مواجهات نهائي المنطقة الشرقية بكرة السلّة

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وأصبح فريق سلتيكس رابع فريق في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يدرك التعادل في سلسلة المباريات الفاصلة بعد تأخره 3-صفر.

وستتاح له فرصة يوم الاثنين لتسجيل إنجاز أكثر إثارة، في حال تمكّن من أن يصبح أول فريق يفوز بسلسلة بعد خسارته في المباريات الثلاث الأولى، وحجز مكان له في النهائي ضد دنفر ناغتس.

وكانت الخسارة قاتلة لميامي الذي كان على بعد أقل من ثانية من بلوغ النهائي السابع له، لولا سلّة وايت الأخيرة.

© 2023 AFP