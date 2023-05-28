رولان غاروس: سابالينكا إلى الدور الثاني

باريس (أ ف ب) – تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بفوزها الأحد بمجموعتين متتاليتين على الأوكرانية مارتا كوستيوك التي لم تصافح منافستها.

© توماس سامسون / ا ف ب/AFP

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وفازت سابالينكا المصنف الثانية عالمياً 6-3 و6-2 في مباراة طغت عليها التداعيات المتواصلة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت سابالينكا قالت عشية المواجهة إنها تفهم ما إذا كانت كوستيوك تشعر بـ"الكراهية" تجاه لاعب من بيلاروسيا، الحليف العسكري لروسيا.

ورغم ذلك، لم تتأثر البيلاروسية البالغة 25 عاماً على ملعب فيليب شاترييه، لتبلغ الدور الثاني.

وفي ختام المباراة، توجهت كوستيوك بسرعة إلى كرسيها متجاهلة منافستها، قبل أن تؤدي سابالينكا إنحناءً مسرحياً للجمهور الذي استهجن خطوة منافستها بعدم مصافحتها.

وقالت بطلة أستراليا المفتوحة التي تملك فرصة إزاحة المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك عن مركزها في رولان غاروس "كانت مباراة صعبة للغاية من الناحية العاطفية. اعتقدت أنكم كنتم ضدي لكنني شعرت بعد ذلك بدعمكم".

© 2023 AFP