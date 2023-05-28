رولان غاروس: سابالينكا إلى الدور الثاني وتسيتسيباس يعاني ويتأهل

باريس (أ ف ب) – تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بفوزها الأحد بمجموعتين متتاليتين على الأوكرانية مارتا كوستيوك التي لم تصافح منافستها.

© توماس سامسون / ا ف ب/AFP

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وفازت سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً 6-3 و6-2 في مباراة طغت عليها التداعيات المتواصلة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت سابالينكا قالت عشية المواجهة إنها تفهم ما إذا كانت كوستيوك تشعر بـ"الكراهية" تجاه لاعبة من بيلاروسيا، الحليف العسكري لروسيا.

ورغم ذلك، لم تتأثر البيلاروسية البالغة 25 عاماً على ملعب فيليب شاترييه، لتبلغ الدور الثاني.

وفي ختام المباراة، توجهت كوستيوك، المصنفة 39 عالمياً، بسرعة إلى كرسيها متجاهلة منافستها، قبل أن تؤدي سابالينكا إنحناءً مسرحياً للجمهور الذي استهجن خطوة منافستها بعدم مصافحتها.

وقالت بطلة أستراليا المفتوحة التي تملك فرصة إزاحة المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك عن مركزها في رولان غاروس "كانت مباراة صعبة للغاية من الناحية العاطفية. اعتقدت أنكم كنتم ضدي لكنني شعرت بعد ذلك بدعمكم".

-صافرات استهجان-

من ناحيتها، شككت كوستيوك، ابنة الـ 20 عاماً، والتي كانت منتقدة صاخبة لقرار السماح للاعبين الروس والبيلاروس بخوض غمار البطولة منذ غزو بلادها، في دوافع الجماهير في إطلاق صيحات الاستهجان على موقفها.

وقالت "أريد أن أرى الناس يتفاعلون معها في غضون 10 سنوات عندما تنتهي الحرب. أعتقد أنهم لن يشعروا بالرضا حيال ما فعلوه".

وتابعت "لم أتوقع ذلك. يجب أن يشعر الناس بالعار".

وخسرت اليونانية ماريا سكّاري الثامنة والتي بلغت نصف نهائي البطولة الفرنسية عام 2021 أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 6-7 (5-7) و5-7.

وجددت موتشوفا، المصنفة 43 عالمياً، فوزها على سكّاري في رولان غاروس بعدما أسقطتها في الدور الثاني العام الماضي، وبات في رصيدها 4 انتصارات توالياً أمام لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات في بطولات غراند سلام.

كما ودّعت الفرنسية أليزيه كورنيه البطولة بخسارتها أمام الإيطالية كاميلا جورجي 3-6 و4-6.

ولم يكن النجاح حليف الفرنسية التي كانت تشارك في رولان غاروس للمرة الـ 19 واحدى بطولات غراند سلام للمرة الـ 65 توالياً في مسيرتها.

-تسيتسيباس يعاني-

ولدى الرجال، عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للفوز على التشيكي ييري فيسيلي ليبلغ الدور الثاني.

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فرحاً بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية في باريس في 28 أيار/مايو 2023 © توماس سامسون / ا ف ب

وفاز اليوناني المصنف خامساً عالمياً والذي كان أهدر تقدمه بمجموعتين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ليخسر نهائي رولان غاروس عام 2021، بنتيجة 7-5 و6-3 و4-6 و7-6 (9-7).

وبدا أن تسيتسيباس يتجه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدم بمجموعتين، غير أن المصنف 455 عالمياً فرض مجموعة رابعة بعدما حسم الثالثة لصالحه.

وكان فيسيل (29 عاماً) يحتل المركز الـ 66 في الترتيب العالمي في آب/أغسطس الماضي قبل أن يتراجع جراء تعرضه لاصابة في أوتار ركبته، علماً انه لم يخض غمار منافسات أي دورة للاعبين المحترفين منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي واضطر للاكتفاء باللعب في دورتي تحدي "تشالنجر" منذ عودته إلى الملاعب الشهر الماضي.

وقف فيسيل بوجه اليوناني في المجموعة الرابعة وحصل على أربع نقاط للحسم في الشوط الفاصل "تاي بريك"، بما في ذلك ثلاث نقاط متتالية عند 6-3، ولكن من دون أن يتمكن من الفوز بأي واحدة منها.

أقرّ تسيتسيباس ابن الـ 24 عاماً الذي أنقذ أربع نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الرابعة قبل أن يحسم المباراة في أول نقطة لصالحه "كان الأمر مرهقاً للغاية. لكنني قلت لنفسي +لا توجد فرصة للذهاب إلى المجموعة الخامسة+".

وأضاف "لن أكذب، لقد سبب لي الكثير من الصعوبات. هذا الفوز مهم جدا بالنسبة لي".

وضرب تسيتسيباس موعداً مع الإسباني روبرتو كاربايس باينا (57) أو الأميركي إميليو نافا المتأهل من التصفيات.

وخسر البريطاني دان إيفانز أمام الأسترالي تاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة "وايلد كارد" 4-6 و4-6 و4-6.

قال إيفانز المصنف 20 "من المروع كيف لعبت اليوم".

واحتاج البرتغالي نونو بورغيش إلى 38 ارسالاً ساحقاً و85 ضربة ناجحة للفوز على الأميركي المخضرم جون إيسنر 6-4 و5-7 و7-6 (7-3) و4-6 و7-6 (11-9) في مباراة ماراثونية استمرت قرابة 4 ساعات.

© 2023 AFP