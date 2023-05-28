غارات جوية اسرائيلية تستهدف محيط دمشق (وسائل إعلام سورية)

دمشق (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام سورية أن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

© لؤي بشارة / اف ب/ارشيف

علم سوري وسط ركام ناتج عن غارة اسرائيلية على دمشق 16 شباط/فبراير

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وقال مراسل وكالة فرانس برس إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ).

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر آذار/مارس، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار/مايو قد خلفت سبعة قتلى.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2023 AFP