بدء محاكمة صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني

طهران (أ ف ب) – بدأت الاثنين محاكمة الصحافية الإيرانية إلهه محمدي التي أوقفت بعد تغطية وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، على ما أفاد محاميها.

© كينزو تريبويار / ا ف ب/ارشيف

متظاهرة تحمل صورة الشابة مهسا أميني خلال تظاهرة دعم للحركة الاحتجاجية في إيران، في 23 أيلول/سبتمبر 2022 في بروكسل

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ومثلت إلهه محمدي (36 عاما) أمام محكمة في طهران في الجلسة الأولى لمحاكمتها التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.

وقال محاميها شهاب ميرلوحي إن الجلسة كانت "إيجابية" بدون أن يذكر تفاصيل. وأوضح لوكالة فرانس برس أن موعد الجلسة المقبلة "سيعلن لاحقا".

ومحمدي، الصحافية في صحيفة "هم مهين" اليومية، هي واحدة من صحافيتين أودعتا السجن على خلفية تغطيتهما وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأوقفت في أيلول/سبتمبر بعدما غطت مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.

وكانت زميلتها المصورة في "شرق" نيلوفر حامدي (30 عاما) أوقفت قبل أيام من ذلك بعدما زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها.

وكانت السلطة القضائية أفادت الأسبوع الماضي أن محاكمة هذه الصحافية ستبدأ الثلاثاء.

ووجهت إلى الصحافيتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر تهمتي "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية تهمتا "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التأمر للعمل ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.

وقُتل المئات، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، أوقف الآلاف خلال التظاهرات التي نظمت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تتراجع حدنها. وأعدم سبعة رجال لمشاركتهم في هذا التحرك.

© 2023 AFP